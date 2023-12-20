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شركة طيران "روسيا" تحصل قريبًا على جميع التصاريح اللازمة لتبدأ بتسيير رحلاتها إلى بكين
شركة طيران "روسيا" تحصل قريبًا على جميع التصاريح اللازمة لتبدأ بتسيير رحلاتها إلى بكين
أعلنت شركة النقل الجوي "إيروفلوت" الروسية، اليوم الخميس، أن شركة طيران "روسيا" التابعة لها، ستحصل قريبًا على جميع التصاريح اللازمة للبدء برحلات إلى العاصمة... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T23:04+0000
2023-12-20T23:04+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقالت "إيروفلوت" في إعلانها: "ستحصل شركة طيران "روسيا" قريبًا على جميع التصاريح اللازمة لتبدأ بتسيير رحلاتها إلى بكين... وتبحث شركة إيروفلوت مع سلطات الطيران الصينية إمكانية تشغيل رحلات لمرة واحدة إلى أن تحصل الشركة على جميع التصاريح اللازمة".هذا، وتعتبر "إيروفلوت" أكبر شركة طيران روسية، تضم المجموعة التي تحمل الاسم نفسه بالإضافة إلى شركتي طيران "روسيا" و"بوبيدا".وفي عام 2022، نقلت الشركة وحدها حوالي 20 مليون مسافر، فيما يرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 40 مليون مسافر مع الأخذ في الاعتبار شركات الطيران التابعة للمجموعة.يشار إلى أن أكبر مساهم في "أيروفلوت" هو الدولة الروسية، وذلك بحزمة 73 بالمئة في التداول الحر، و 25 بالمئة من الأسهم العادية.
https://sputnikarabic.ae/20230129/رئيس-إيروفلوت-الطائرات-الروسية-ستشكل-70-من-أسطولنا-بحلول-2030-1072853459.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيروفلوت, العالم, أخبار العالم الآن, الصين

شركة طيران "روسيا" تحصل قريبًا على جميع التصاريح اللازمة لتبدأ بتسيير رحلاتها إلى بكين

23:04 GMT 20.12.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورإيروفلوت تتسلم أول طراز من طائرة "A350-900"
إيروفلوت تتسلم أول طراز من طائرة A350-900 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت شركة النقل الجوي "إيروفلوت" الروسية، اليوم الخميس، أن شركة طيران "روسيا" التابعة لها، ستحصل قريبًا على جميع التصاريح اللازمة للبدء برحلات إلى العاصمة بكين.
موسكو – سبوتنيك. وقالت "إيروفلوت" في إعلانها: "ستحصل شركة طيران "روسيا" قريبًا على جميع التصاريح اللازمة لتبدأ بتسيير رحلاتها إلى بكين... وتبحث شركة إيروفلوت مع سلطات الطيران الصينية إمكانية تشغيل رحلات لمرة واحدة إلى أن تحصل الشركة على جميع التصاريح اللازمة".
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هذا، وتعتبر "إيروفلوت" أكبر شركة طيران روسية، تضم المجموعة التي تحمل الاسم نفسه بالإضافة إلى شركتي طيران "روسيا" و"بوبيدا".
وفي عام 2022، نقلت الشركة وحدها حوالي 20 مليون مسافر، فيما يرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 40 مليون مسافر مع الأخذ في الاعتبار شركات الطيران التابعة للمجموعة.
يشار إلى أن أكبر مساهم في "أيروفلوت" هو الدولة الروسية، وذلك بحزمة 73 بالمئة في التداول الحر، و 25 بالمئة من الأسهم العادية.
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