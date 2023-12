https://sputnikarabic.ae/20231220/علماء-يكتشفون-أسبابا-جديدة-للإصابة-بالسكري--1084302400.html

علماء يكتشفون أسبابا جديدة للإصابة بالسكري

كشف باحثون من جامعة "كيس ويسترن ريسيرف" في أمريكا عن سبب توقف الأنسولين، الهرمون الذي يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، عن العمل بتأثيره الكامل. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

وحصل الباحث الرئيسي، جوناثان ستاملر، على استحسان واسع النطاق لاكتشافه "S-nitrosylation"، وهي العملية التي تحول أكسيد النيتريك (NO) إلى جزيء مراسل موجود في كل مكان قادر على مشاركة المعلومات بين الخلايا.وأكد الباحثون أنه يتم إنتاج أكسيد النيتريك في جميع أنواع الخلايا والأنسجة تقريبًا، ويلعب دورًا حاسمًا في عمل الجهاز العصبي، والجهاز المناعي، وفي تمدد الأوعية الدموية.وأوضح العلماء بأنه في الآونة الأخيرة، لم يتم ربط "NO" بجوانب التمثيل الغذائي في الجسم.واكتشف الفريق في جامعة "كيس ويسترن ريسيرف" إنزيمًا جديدًا يسمى "SCAN" (النيتروزيلاز بمساعدة SNO-CoA)، الذي يلعب دورًا في بروتين "S-nitrosylation". فهو يساعد على ربط "NO" بالبروتينات المستهدفة، مثل مستقبلات الأنسولين.وفي نماذج الفئران المصابة بالسكري، وجد ستاملر وزملاؤه أنه عندما تم تثبيط "SCAN"، لم تظهر على الحيوانات الأعراض التقليدية.ويأمل ستاملر أنه من خلال حجب إنزيم "SCAN"، قد يتمكن العلماء من إيجاد علاجات جديدة لبعض أنواع مرض السكري على الأقل.ومع ذلك، فإن مرض السكري من النوع الأول ينجم عن النقص الكبير في إنتاج الأنسولين، وربما يتطلب هذا وسيلة مختلفة للعلاج.وختم بالقول: "هنا، نكتشف إنزيمًا يضع أكسيد النيتريك على مستقبل الأنسولين للتحكم في الأنسولين، الكثير من نشاط الإنزيم يسبب مرض السكري. ولكن هناك العديد من الإنزيمات التي تضع أكسيد النيتريك على العديد من البروتينات، وبالتالي علاجات جديدة للعديد من الأمراض".

