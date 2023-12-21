https://sputnikarabic.ae/20231221/أستراليا-ترفض-إرسال-سفينة-حربية-إلى-البحر-الأحمر-1084330323.html

أستراليا ترفض إرسال سفينة حربية إلى البحر الأحمر

أستراليا ترفض إرسال سفينة حربية إلى البحر الأحمر

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إن التركيز الاستراتيجي لبلاده سيظل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T12:43+0000

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وتابع: "لن نرسل سفينة أو طائرة إلى الشرق الأوسط، لكننا سنرسل 6 أفراد إضافيين للمساهمة في القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار" لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وقال إنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشأت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".وبحسب المهام المعلنة عن العملية فإنها ستتولى "مواجهة التحديات الأمنية، وضمان حرية الملاحة ومنع استهداف السفن العابرة من مضيق باب المندب"، وسيكون نطاق عمل القوات المشاركة في العملية هو جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.وردت "أنصار الله" على الإعلان الأمريكي بالتأكيد أنها رفضت التواصل المباشر مع واشنطن بهذا الشأن، وقالت إن ردها العسكري سيكون غير مسبوق وأنه سيتم إغراق السفن الأمريكية وتحويل البحر الأحمر إلى مقبرة لها إذا أقدمت واشنطن على أي عمل عسكري ضد، مؤكدة مواصلة استهداف السفن المتجهة لإسرائيل أيا كانت جنسيتها حتى تتوقف الحرب في غزة.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.يذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن وصلت إلى أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف مصاب.

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https://sputnikarabic.ae/20231220/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-التصعيد-الأمريكي-في-البحر-الأحمر-ستكون-نتائجه-كارثية-1084314730.html

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