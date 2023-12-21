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https://sputnikarabic.ae/20231221/أنغولا-تقرر-الانسحاب-من-منظمة-الدول-المصدرة-للنفط-أوبك-1084339062.html
أنغولا تقرر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"
أنغولا تقرر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"
أعلنت أنغولا، اليوم الخميس، أنها قررت مغادرة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لافتة إلى أن دورها في المنظمة "لم يكن مؤثرا". 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T15:20+0000
2023-12-21T15:20+0000
أوبك
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وبحسب وكالة الأنباء الأنغولية، قال وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز، ديامانتينو أزيفيدو، إن "القرار المدروس بعناية تم اتخاذه في اجتماع لمجلس الوزراء".وأضاف أن "أنغولا قررت مغادرة منظمة "أوبك"، لأن دورها في المنظمة لم يكن مؤثرا".وأوضح الوزير أن "مشاركة أنغولا في "أوبك" لا تخدم مصالح البلاد، لأنها إذا اضطرت إلى خفض الإنتاج، فإن ذلك سيتعارض مع أهدافها".وكانت دول "أوبك+"، قد اتفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خفض إنتاج النفط "طوعيا" بنسبة 2.2 مليون برميل يوميا، في الربع الأول من عام 2024، لدعم استقرار أسواق النفط.واتفقت دول "أوبك+" على تعديل حصص عدد من الدول الأفريقية، للعام المقبل، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لمستوى إنتاج النفط لأنغولا، بمقدار 180 ألف برميل يوميًا عن المستوى المعتمد في اجتماع، يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 1.11 مليون برميل يوميًا.وأعلنت أنغولا أنها لا توافق على حصتها وخططها الإنتاجية أكثر من المستوى السابق.وتم إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لتنسيق أحجام المبيعات وتحديد أسعار النفط الخام، وتضم الجزائر وفنزويلا والغابون والعراق وإيران والكونغو والكويت وليبيا والإمارات ونيجيريا والسعودية وغينيا الاستوائية. أما مجموعة الدول المصدرة لـ"أوبك+" تضم روسيا، أذربيجان، كازاخستان، المكسيك، عمان، البحرين، بروناي، ماليزيا، السودان، جنوب السودان.
https://sputnikarabic.ae/20231214/أوبك-تتوقع-ارتفاع-الطلب-على-النفط-في-2024-إلى-أكثر-من-104---ملايين-برميل-يوميا-1084108509.html
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أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أفريقيا, اقتصاد, العالم
أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أفريقيا, اقتصاد, العالم

أنغولا تقرر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

15:20 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / STRمصفاة نفط
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / STR
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أعلنت أنغولا، اليوم الخميس، أنها قررت مغادرة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لافتة إلى أن دورها في المنظمة "لم يكن مؤثرا".
وبحسب وكالة الأنباء الأنغولية، قال وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز، ديامانتينو أزيفيدو، إن "القرار المدروس بعناية تم اتخاذه في اجتماع لمجلس الوزراء".
وأضاف أن "أنغولا قررت مغادرة منظمة "أوبك"، لأن دورها في المنظمة لم يكن مؤثرا".
وأوضح الوزير أن "مشاركة أنغولا في "أوبك" لا تخدم مصالح البلاد، لأنها إذا اضطرت إلى خفض الإنتاج، فإن ذلك سيتعارض مع أهدافها".
وكانت دول "أوبك+"، قد اتفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خفض إنتاج النفط "طوعيا" بنسبة 2.2 مليون برميل يوميا، في الربع الأول من عام 2024، لدعم استقرار أسواق النفط.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
‏"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب على النفط‎ ‎في 2024 إلى أكثر من ‏‎104 ‎‏ ملايين برميل يوميا
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واتفقت دول "أوبك+" على تعديل حصص عدد من الدول الأفريقية، للعام المقبل، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لمستوى إنتاج النفط لأنغولا، بمقدار 180 ألف برميل يوميًا عن المستوى المعتمد في اجتماع، يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 1.11 مليون برميل يوميًا.
وأعلنت أنغولا أنها لا توافق على حصتها وخططها الإنتاجية أكثر من المستوى السابق.
وتم إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لتنسيق أحجام المبيعات وتحديد أسعار النفط الخام، وتضم الجزائر وفنزويلا والغابون والعراق وإيران والكونغو والكويت وليبيا والإمارات ونيجيريا والسعودية وغينيا الاستوائية.
أما مجموعة الدول المصدرة لـ"أوبك+" تضم روسيا، أذربيجان، كازاخستان، المكسيك، عمان، البحرين، بروناي، ماليزيا، السودان، جنوب السودان.
دول أوبك+ تتفق على خفض إنتاج النفط في عام 2024 - سبوتنيك عربي
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