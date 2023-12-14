https://sputnikarabic.ae/20231214/أوبك-تتوقع-ارتفاع-الطلب-على-النفط-في-2024-إلى-أكثر-من-104---ملايين-برميل-يوميا-1084108509.html

‏"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب على النفط‎ ‎في 2024 إلى أكثر من ‏‎104 ‎‏ ملايين برميل يوميا

‏"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب على النفط‎ ‎في 2024 إلى أكثر من ‏‎104 ‎‏ ملايين برميل يوميا

قالت منظمة "أوبك" النفطية، إنها تتوقع نموا صحيا في الطلب العالمي على النفط الخام.‏ 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T17:21+0000

2023-12-14T17:21+0000

2023-12-14T17:21+0000

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وأضافت في تقريرها الشهري الدوري عن سوق النفط، أمس الأربعاء، أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، ليصل إلى متوسط 104.36 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ102.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي 2023.وقالت "أوبك": "من المتوقع أن يحظى الطلب على النفط بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المرن، وسط استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي في الصين".وتابعت أنه "من المتوقع أن يرتفع الطلب في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط قدره 46.1 مليون برميل يوميا، لكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2019".كما توقعت "أوبك" في تقريرها، أن يرتفع الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 58.3 مليون برميل يوميا في المتوسط.وتأتي أحدث توقعات من "أوبك"، في الوقت الذي أشار فيه مؤتمر المناخ العالمي (كوب 28) للمرة الأولى وبشكل صريح، إلى التخفيض التدريجي في استخدام الوقود الأحفوري، المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

https://sputnikarabic.ae/20231113/أوبك-ترفع-توقعاتها-لإنتاج-النفط-الروسي-في-2023-بمقدار-80-ألف-برميل-يوميا-1083113033.html

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