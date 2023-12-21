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https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-16-ولاية-أمريكية-تسعى-لاستبعاد-ترامب-من-الانتخابات-1084320829.html
إعلام: 16 ولاية أمريكية تسعى لاستبعاد ترامب من الانتخابات
إعلام: 16 ولاية أمريكية تسعى لاستبعاد ترامب من الانتخابات
كشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن بيانات شركة محاماة، وجود دعاوى قضائية رفعت في 16 ولاية أمريكية تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T06:26+0000
2023-12-21T06:26+0000
العالم
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة.وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد" في إشارة إلى الأحداث المحيطة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ما يُزعم أنه يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.واعتبر ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، قرار محكمة كولورادو خاطئا، وقال إنه سيتم الطعن فيه.
https://sputnikarabic.ae/20231220/المحكمة-العليا-في-ولاية-كولورادو-تمنع-ترامب-من-خوض-الانتخابات-التمهيدية-لسباق-الرئاسة-1084279966.html
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العالم

إعلام: 16 ولاية أمريكية تسعى لاستبعاد ترامب من الانتخابات

06:26 GMT 21.12.2023
© AP Photo / Craig Ruttleجلسة استماع بتهمة الاحتيال المدني ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 2 أكتوبر 2023
جلسة استماع بتهمة الاحتيال المدني ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 2 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Craig Ruttle
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كشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن بيانات شركة محاماة، وجود دعاوى قضائية رفعت في 16 ولاية أمريكية تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة.
وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد" في إشارة إلى الأحداث المحيطة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ما يُزعم أنه يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة
أمس, 00:23 GMT
وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
واعتبر ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، قرار محكمة كولورادو خاطئا، وقال إنه سيتم الطعن فيه.
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