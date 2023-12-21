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https://sputnikarabic.ae/20231221/الجزائرية-تهبط-في-مطار-اللاذقية-السوري-بعد-انقطاع-لأكثر-من-10-سنوات-1084346787.html
"الجزائرية" تهبط في مطار اللاذقية السوري بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
"الجزائرية" تهبط في مطار اللاذقية السوري بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، هبطت الرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية في مطار اللاذقية الدولي، مساء اليوم الخميس، إيذانًا باستئناف حركة النقل الجوي بين... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T20:47+0000
2023-12-21T20:47+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن الطائرة التي وصلت، مساء اليوم الخميس، وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية الجزائرية والوفد المرافق له، كان في استقبالها السفير الجزائري لدى سوريا، كمال بو شامة، ومحافظ اللاذقية، عامر هلال.وأكد السفير الجزائري لدى سوريا، كمال بو شامة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "استئناف الرحلات الجوية يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، الأمر الذي من شأنه السماح لأفراد الجالية المقيمة في كلا البلدين بالسفر بشكل مباشر".وأشار بو شامة إلى عمق الروابط التي تجمع البلدين، وأضاف: "التاريخ المشترك الذي يجمعنا عميق لا يمكن أن تفرقه مسافات أو حدود، فسوريا في قلب كل جزائري".وفي السياق ذاته، أشار مدير عام الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، إلى أن "الخط الجوي بين البلدين سيساهم في دعم العلاقات بين الدولتين وسيساهم في تنقل السوريين بين البلدين بسهولة، والعبور عبر مطار الجزائر نحو دول الخارج عبر 49 وجهة تشغلها شركة الطيران الجزائرية في مختلف دول العالم، منها 10 أفريقية، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية".وأضاف بن سليمان: "كما سيساهم إعادة تشغيل الخط في تسهيل حركة النقل بين البلدين في نقل المسافرين، ناهيك عن التسهيلات الاقتصادية للشركات ورجال الأعمال لناحية نقل البضائع ما يسهم في تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية".وبيّن أن هذه الرحلة هي الأولى إلى سوريا، وتشكل بداية لرحلات ستستمر بين البلدين بمعدل رحلتين أو أكثر، حسب ما تقضيه الحاجة، بحسب قوله.وأكد رئيس ديوان وزارة النقل الجزائرية، عبد الغاني دريدي، عمق العلاقات التي تربط بين الجزائر وسوريا، وأضاف: "الشعب الجزائري معروف بحبه لسوريا وأهلها، والجزائر كانت ومازالت سواء قبل الأزمة وبعدها، تقف إلى جانب الشقيقة سوريا".وقال مدير عام الطيران المدني في سوريا، باسم منصور، لـ"سبوتنيك"، إنه "يتم ترتيب الإجراءات اللازمة لتشغيل رحلات طيران من قبل السورية للطيران وأجنحة الشام إلى الجزائر وبالعكس"، مؤكدًا أنه "سيتم العمل مع عدد من شركات الطيران الأخرى لتشغيل رحلات مباشرة إلى سوريا".وأكد منصور أن "هذه الخطوة الجزائرية موضع تقدير من الخطوط الجوية، وهي خطوة إيجابية ستنعكس على الوضع الاقتصادي وعلى الحركة التجارية والسياحة بين البلدين، كما أنها تأتي تتويجًا للعلاقات المميزة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه "سيتم العمل على تطوير اتفاق النقل الجوي مع الجانب الجزائري".وأعرب منصور عن شكره للجزائر حكومة وشعبًا والسلطات المعنية في الطيران لهذا الإجراء، الذي سيمنح السوريين فرصة كبيرة بالوصول إلى المطارات الأوروبية والأفريقية، عبر مطارات الجزائر، نظرًا للموقع المهم لدولة الجزائر، بحسب قوله.من جهته، قال مدير عام الشركة السورية للطيران، حاتم كباس: "جاهزين لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للخطوط الجوية الجزائرية، خلال فترة تشغيلها ضمن المطارات السورية".ورحب محافظ اللاذقية، عامر هلال، باستئناف الرحلات الجوية من الجزائر وبالوفد القادم على متن الرحلة، لافتًا إلى مواقف الجزائر الداعمة لسوريا وتقديمها المساعدات الإنسانية بعد كارثة الزلزال، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231221/الخطوط-الجزائرية-تعلن-إقلاع-أول-رحلة-جوية-إلى-لبنان-وسوريا-1084341100.html
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العالم, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

"الجزائرية" تهبط في مطار اللاذقية السوري بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات

20:47 GMT 21.12.2023
© Sputnik . Munzer Said"الجزائرية" تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
الجزائرية تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Munzer Said
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بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، هبطت الرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية في مطار اللاذقية الدولي، مساء اليوم الخميس، إيذانًا باستئناف حركة النقل الجوي بين سوريا والجزائر.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن الطائرة التي وصلت، مساء اليوم الخميس، وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية الجزائرية والوفد المرافق له، كان في استقبالها السفير الجزائري لدى سوريا، كمال بو شامة، ومحافظ اللاذقية، عامر هلال.
وأكد السفير الجزائري لدى سوريا، كمال بو شامة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "استئناف الرحلات الجوية يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، الأمر الذي من شأنه السماح لأفراد الجالية المقيمة في كلا البلدين بالسفر بشكل مباشر".
© Sputnik . Munzer Said"الجزائرية" تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
الجزائرية تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
"الجزائرية" تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
© Sputnik . Munzer Said
وأشار بو شامة إلى عمق الروابط التي تجمع البلدين، وأضاف: "التاريخ المشترك الذي يجمعنا عميق لا يمكن أن تفرقه مسافات أو حدود، فسوريا في قلب كل جزائري".
وفي السياق ذاته، أشار مدير عام الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، إلى أن "الخط الجوي بين البلدين سيساهم في دعم العلاقات بين الدولتين وسيساهم في تنقل السوريين بين البلدين بسهولة، والعبور عبر مطار الجزائر نحو دول الخارج عبر 49 وجهة تشغلها شركة الطيران الجزائرية في مختلف دول العالم، منها 10 أفريقية، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية".
طائرة مدنية جزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
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وأضاف بن سليمان: "كما سيساهم إعادة تشغيل الخط في تسهيل حركة النقل بين البلدين في نقل المسافرين، ناهيك عن التسهيلات الاقتصادية للشركات ورجال الأعمال لناحية نقل البضائع ما يسهم في تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية".
وبيّن أن هذه الرحلة هي الأولى إلى سوريا، وتشكل بداية لرحلات ستستمر بين البلدين بمعدل رحلتين أو أكثر، حسب ما تقضيه الحاجة، بحسب قوله.
© Sputnik . Munzer Said"الجزائرية" تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
الجزائرية تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
"الجزائرية" تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
© Sputnik . Munzer Said
وأكد رئيس ديوان وزارة النقل الجزائرية، عبد الغاني دريدي، عمق العلاقات التي تربط بين الجزائر وسوريا، وأضاف: "الشعب الجزائري معروف بحبه لسوريا وأهلها، والجزائر كانت ومازالت سواء قبل الأزمة وبعدها، تقف إلى جانب الشقيقة سوريا".
وقال مدير عام الطيران المدني في سوريا، باسم منصور، لـ"سبوتنيك"، إنه "يتم ترتيب الإجراءات اللازمة لتشغيل رحلات طيران من قبل السورية للطيران وأجنحة الشام إلى الجزائر وبالعكس"، مؤكدًا أنه "سيتم العمل مع عدد من شركات الطيران الأخرى لتشغيل رحلات مباشرة إلى سوريا".
© Sputnik . Munzer Said"الجزائرية" تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
الجزائرية تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
"الجزائرية" تهبط في المطارات السورية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات
© Sputnik . Munzer Said
وأكد منصور أن "هذه الخطوة الجزائرية موضع تقدير من الخطوط الجوية، وهي خطوة إيجابية ستنعكس على الوضع الاقتصادي وعلى الحركة التجارية والسياحة بين البلدين، كما أنها تأتي تتويجًا للعلاقات المميزة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه "سيتم العمل على تطوير اتفاق النقل الجوي مع الجانب الجزائري".
وأعرب منصور عن شكره للجزائر حكومة وشعبًا والسلطات المعنية في الطيران لهذا الإجراء، الذي سيمنح السوريين فرصة كبيرة بالوصول إلى المطارات الأوروبية والأفريقية، عبر مطارات الجزائر، نظرًا للموقع المهم لدولة الجزائر، بحسب قوله.
من جهته، قال مدير عام الشركة السورية للطيران، حاتم كباس: "جاهزين لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للخطوط الجوية الجزائرية، خلال فترة تشغيلها ضمن المطارات السورية".
ورحب محافظ اللاذقية، عامر هلال، باستئناف الرحلات الجوية من الجزائر وبالوفد القادم على متن الرحلة، لافتًا إلى مواقف الجزائر الداعمة لسوريا وتقديمها المساعدات الإنسانية بعد كارثة الزلزال، بحسب قوله.
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