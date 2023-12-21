https://sputnikarabic.ae/20231221/الخارجية-الروسية-مزاعم-تهديد-الصيادين-الروس-للأمن-الدنماركي-جزء-من-حملة-الغرب-ضد-روسيا-1084319175.html
الخارجية الروسية: مزاعم تهديد الصيادين الروس للأمن الدنماركي جزء من حملة الغرب ضد روسيا
الخارجية الروسية: مزاعم تهديد الصيادين الروس للأمن الدنماركي جزء من حملة الغرب ضد روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام الغربية بشأن التهديد الذي يشكله الصيادون الروس... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T03:33+0000
2023-12-21T03:33+0000
2023-12-21T03:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
الدانمارك
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061629576_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bf5ca36e563e2c6e3a3a188070af07d4.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لـ "سبوتنيك" في هذا الشأن: "ننطلق من حقيقة أن مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى تدمير العلاقات العملية بين موسكو وتورشافن، والتي تطورت على مدى سنوات عديدة. إنها جزء من حملة إعلامية واسعة النطاق يقوم بها الغرب ضد روسيا".وأوضحت أن "أساس التفاعل بين روسيا الاتحادية وجزر فارو لسنوات عديدة هو الاتفاق بين حكومة الاتحاد السوفياتي سابقا من ناحية، وحكومة الدنمارك والحكومة المحلية لجزر فارو من ناحية أخرى" بشأن "العلاقات المتبادلة في مجال مصايد الأسماك بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجزر فارو" لعام 1977.وأشارت إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، يتم توزيع حصص الصيد في المياه الروسية وجزر فارو سنويًا، مع مراعاة المصالح المتبادلة للطرفين".هذا وتداولت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، مزاعم تفيد بأن تمديد اتفاقية الصيد بين روسيا وجزر فارو التابعة للدنمارك، سيسمح لموسكو "بالتجسس على الغرب عبر هذه المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230420/لافروف-يتهم-أمريكا-بشن-حملة-صليبية-ضد-روسيا-1076134223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061629576_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_0a4e33f967e8602b1a47d520e45ee8e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, الدانمارك, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, الدانمارك, العالم
الخارجية الروسية: مزاعم تهديد الصيادين الروس للأمن الدنماركي جزء من حملة الغرب ضد روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام الغربية بشأن التهديد الذي يشكله الصيادون الروس للدنمارك تهدف إلى تدمير العلاقات بين موسكو وتورشافن، وأنها حشو إعلامي ضمن حملة الغرب الموجهة ضد روسيا.
موسكو – سبوتنيك
. وقالت زاخاروفا لـ "سبوتنيك" في هذا الشأن: "ننطلق من حقيقة أن مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى تدمير العلاقات العملية بين موسكو وتورشافن، والتي تطورت على مدى سنوات عديدة. إنها جزء من حملة إعلامية واسعة النطاق يقوم بها الغرب ضد روسيا".
وأوضحت أن "أساس التفاعل بين روسيا الاتحادية وجزر فارو لسنوات عديدة هو الاتفاق بين حكومة الاتحاد السوفياتي سابقا من ناحية، وحكومة الدنمارك والحكومة المحلية لجزر فارو من ناحية أخرى" بشأن "العلاقات المتبادلة في مجال مصايد الأسماك بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجزر فارو" لعام 1977.
وأشارت إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، يتم توزيع حصص الصيد في المياه الروسية
وجزر فارو سنويًا، مع مراعاة المصالح المتبادلة للطرفين".
هذا وتداولت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، مزاعم تفيد بأن تمديد اتفاقية الصيد بين روسيا وجزر فارو التابعة للدنمارك، سيسمح لموسكو "بالتجسس على الغرب عبر هذه المنطقة".