https://sputnikarabic.ae/20230420/لافروف-يتهم-أمريكا-بشن-حملة-صليبية-ضد-روسيا-1076134223.html
لافروف يتهم أمريكا بشن "حملة صليبية" ضد روسيا
لافروف يتهم أمريكا بشن "حملة صليبية" ضد روسيا
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المسار الأمريكي تجاه روسيا، بما في ذلك تسليح نظام كييف، "ميؤوس منه". 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T18:45+0000
2023-04-20T18:45+0000
2023-04-20T18:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكوبا، إن "الأمريكيين أعلنوا شن حملة صليبية على روسيا".وشدد لافروف على أنه "يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذا مسار ميؤوس منه".وصرح لافروف في 14 نيسان/ أبريل، أن روسيا تأخذ بالاعتبار في خططها العسكرية والسياسية والدبلوماسية، محاولات الغرب إنشاء "جبهة ثانية" في جورجيا ومولدوفا، فضلًا عن الوحدة العسكرية لبولندا على الحدود مع بيلاروسيا.وقال لافروف للصحفيين، بعد زيارة إلى أوزبكستان: "الجمع بين هذه العوامل لا يسمح لأي أحد بالاسترخاء، ونحن لا نسترخي، بل نرى كل هذا ونأخذ كل شيء بالاعتبار في تخطيطنا - سواء كان عسكريًا - سياسيًا أم دبلوماسيًا، أو من نواحٍ أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230420/لافروف-يكشف-عن-غياب-تطبيق-الشطر-الروسي-من-صفقة-الحبوب-1076133449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف يتهم أمريكا بشن "حملة صليبية" ضد روسيا
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المسار الأمريكي تجاه روسيا، بما في ذلك تسليح نظام كييف، "ميؤوس منه".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكوبا، إن "الأمريكيين أعلنوا شن حملة صليبية على روسيا".
واختاروا نظام كييف النازي كرأس حربة عسكري، وضخّوه بأنظمة أسلحة حديثة أكثر فأكثر".
وشدد لافروف على أنه "يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذا مسار ميؤوس منه".
وصرح لافروف في 14 نيسان/ أبريل، أن روسيا تأخذ بالاعتبار في خططها العسكرية والسياسية والدبلوماسية، محاولات الغرب إنشاء "جبهة ثانية" في جورجيا ومولدوفا، فضلًا عن الوحدة العسكرية لبولندا على الحدود مع بيلاروسيا.
وقال لافروف للصحفيين،
بعد زيارة إلى أوزبكستان: "الجمع بين هذه العوامل لا يسمح لأي أحد بالاسترخاء، ونحن لا نسترخي، بل نرى كل هذا ونأخذ كل شيء بالاعتبار في تخطيطنا - سواء كان عسكريًا - سياسيًا أم دبلوماسيًا، أو من نواحٍ أخرى".