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https://sputnikarabic.ae/20231221/الرئيس-الإسرائيلي-يحمل-الأمم-المتحدة-مسؤولية-نقص-المساعدات-المقدمة-إلى-غزة-1084345515.html
الرئيس الإسرائيلي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية نقص المساعدات المقدمة إلى غزة
الرئيس الإسرائيلي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية نقص المساعدات المقدمة إلى غزة
‏حمّل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، الأمم المتحدة مسؤولية عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T19:50+0000
2023-12-21T19:50+0000
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وقال هرتسوغ خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشر: "لسوء الحظ، وبسبب الفشل الحاسم للأمم المتحدة في العمل مع الشركاء الآخرين في المنطقة، فإنهم لا يستطيعون جلب أكثر من 125 شاحنة يوميا".وتابع: "إذا قامت الأمم المتحدة بعملها بدلًا من الشكوى طوال اليوم، لكان من الممكن اليوم استيراد مساعدات إنسانية أكثر بثلاثة أضعاف إلى قطاع غزة".وأوضح هرتسوغ أن "إسرائيل قادرة على توفير 300 أو حتى 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع الفلسطيني، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الأطنان من الماء والغذاء والدواء".يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231221/مصر-340-طائرة-و6-سفن-محملة-بمساعدات-دولية-لسكان-غزة-وصلت-العريش-حتى-الآن-1084344589.html
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طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

الرئيس الإسرائيلي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية نقص المساعدات المقدمة إلى غزة

19:50 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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‏حمّل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، الأمم المتحدة مسؤولية عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة.
وقال هرتسوغ خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشر: "لسوء الحظ، وبسبب الفشل الحاسم للأمم المتحدة في العمل مع الشركاء الآخرين في المنطقة، فإنهم لا يستطيعون جلب أكثر من 125 شاحنة يوميا".
وتابع: "إذا قامت الأمم المتحدة بعملها بدلًا من الشكوى طوال اليوم، لكان من الممكن اليوم استيراد مساعدات إنسانية أكثر بثلاثة أضعاف إلى قطاع غزة".
وصول مساعدات إنسانية إلى مطار العريش لإيصالها إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
مصر: 340 طائرة و6 سفن محملة بمساعدات دولية لسكان غزة وصلت العريش حتى الآن
18:54 GMT
وأوضح هرتسوغ أن "إسرائيل قادرة على توفير 300 أو حتى 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع الفلسطيني، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الأطنان من الماء والغذاء والدواء".
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
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