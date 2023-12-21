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https://sputnikarabic.ae/20231221/اليونيسيف-أطفال-قطاع-غزة-يفتقرون-لـ90-بالمئة-من-حاجتهم-للمياه-1084318665.html
اليونيسيف: أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه
اليونيسيف: أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الخميس، من أن أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه، مشيرة إلى أن نصف مرافق المياه والصرف... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T01:29+0000
2023-12-21T01:29+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
اليونيسف
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موسكو - سبوتنيك. وقالت اليونيسف في بيان: "أطفال غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من المياه التي يحتاجونها عادة".وأشارت المنظمة إلى أن نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن.ولفتت إلى أن عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط ​​الشهري.وأوضحت المنظمة أن الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لترًا، في حين يحصل الطفل في غزة على لتر ونصف إلى لترين فقط يوميا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" المسيطرة على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أدت إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231219/الصحة-العالمية-تحذر-من-خطر-يهدد-أطفال-غزة-1084276312.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اليونيسف
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اليونيسف

اليونيسيف: أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه

01:29 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDأطفال في قطاع غزة أثناء القصف الإسرائيلي، 6 أغسطس/ آب 2022
أطفال في قطاع غزة أثناء القصف الإسرائيلي، 6 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الخميس، من أن أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه، مشيرة إلى أن نصف مرافق المياه والصرف الصحي دمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
موسكو - سبوتنيك. وقالت اليونيسف في بيان: "أطفال غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من المياه التي يحتاجونها عادة".
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وأشارت المنظمة إلى أن نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن.
ولفتت إلى أن عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط ​​الشهري.
وأوضحت المنظمة أن الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لترًا، في حين يحصل الطفل في غزة على لتر ونصف إلى لترين فقط يوميا.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" المسيطرة على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أدت إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.
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