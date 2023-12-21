https://sputnikarabic.ae/20231221/بوتين-لم-نغلق-الأبواب-أمام-أمريكا-وكندا-وحان-الوقت-كي-يكفوا-عن-العبث-وانتظار-انهيارنا--1084337980.html

بوتين: لم نغلق الأبواب أمام أمريكا وكندا وحان الوقت كي يكفوا عن العبث وانتظار انهيارنا

بوتين: لم نغلق الأبواب أمام أمريكا وكندا وحان الوقت كي يكفوا عن العبث وانتظار انهيارنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لم تغلق الأبواب أمام دول أمريكا الشمالية وأوروبا، وبأنه يجب على قادة هذه الدول أن يكونوا جديين في... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T14:46+0000

2023-12-21T14:46+0000

2023-12-21T14:46+0000

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وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية: "لم نغلق أبوابنا أمام القارة الأمريكية، أمام أمريكا الشمالية، أمريكا وكندا، ولا أمام الدول الأوروبية، وحان الوقت ليتوقفوا عن العبث وانتظارنا حتى ننهار. أصبح واضحاً للجميع أنه إذا أرادوا الاستفادة من التعاون مع روسيا، فعليهم القيام بذلك نحن لا ندفعهم بعيداً عنا".وأوضح بوتين أن مسألة تعاون الغرب مع روسيا هو شأن الغرب، وأن الدول الغربية بنفسها عليها أن تفكر بما الذي يجب أن تسترشد به، هل باعتبارات عابرة حول تدمير روسيا أو بناء عالم متعدد الأقطاب على أساس ديمقراطي.وأكد بوتين أن حصة الروبل الروسي في المدفوعات الخارجية ارتفعت إلى 35 %، مقارنة مع عام 2021.وقال: "يتمثل أحد العناصر المهمة لعملنا في إنشاء بنية أساسية مستقلة للمال والمدفوعات، واستخدام العملات الوطنية في التجارة على نطاق أوسع، وبالمقارنة مع العام 2021، تضاعفت حصة الروبل في مدفوعاتنا الخارجية، وتبلغ الآن 35 %، ومع عملات الدول الصديقة تصل إلى 75%".وأكد بوتين أن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تطوير الاقتصاد متحدة بهدف رئيسي، وهو الحفاظ على الشعب وزيادة رفاهيته.وقال: "جميع قراراتنا وإجراءاتنا لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المدن والبلدات، وتحسين البيئة، وتطوير نظام الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والرياضة، متحدة بهدف رئيسي، الحفاظ على الشعب وزيادة رفاهية الأسر الروسية، الأسر التي لديها أطفال، بالطبع في المقام الأول".وأوضح بوتين أن روسيا ستشهد أدنى حد تاريخي للفقر، في عام 2023.وقال: "الفقر بشكل عام كلمة ليست جيدة، ولكن مع ذلك توجد مثل هذه المؤشرات. سيكون هناك حد أدنى تاريخي (للفقر) في عام 2023".

https://sputnikarabic.ae/20231221/هيئة-الأركان-الروسية-تكشف-عن-احتمال-نشوب-صراع-مع-الغرب-في-القطب-الشمالي-والمحيط-الهادئ-1084328242.html

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