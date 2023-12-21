https://sputnikarabic.ae/20231221/هيئة-الأركان-الروسية-تكشف-عن-احتمال-نشوب-صراع-مع-الغرب-في-القطب-الشمالي-والمحيط-الهادئ-1084328242.html

هيئة الأركان الروسية تكشف عن احتمال نشوب صراع مع الغرب في القطب الشمالي والمحيط الهادئ

هيئة الأركان الروسية تكشف عن احتمال نشوب صراع مع الغرب في القطب الشمالي والمحيط الهادئ

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، أن الغرب يزيد من تواجده في أعالي القطب الشمالي... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T11:58+0000

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وقال غيراسيموف، في إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب حول نتائج أنشطة وزارة الدفاع الروسية عام 2023: "تركز أمريكا وحلف شمال الأطلسي على ضمان هيمنتهما في القطب الشمالي واحتواء روسيا في المنطقة، ولهذه الأسباب يعمل "الغرب الجماعي" على زيادة تواجده العسكري في خطوط العرض العليا وتطوير البنية التحتية العسكرية بالقرب من حدود روسيا مما يؤدي إلى تزايد احتمالات الصراع في المنطقة".وأشار غيراسيموف إلى أن القوات الأوكرانية فقدت، خلال ستة أشهر، على جميع المحاور نحو 160 ألف شخص و3 آلاف مركبة مدرعة منها 766 دبابة، و121 طائرة، و23 مروحية.وبيّن غيراسيموف أن حلف شمال الأطلسي يجري سنوياً نحو 40 مناورة كبرى، بالقرب من حدود روسيا، ترتكز سيناريوهاتها على المواجهة المسلحة مع روسيا .وقال غيراسيموف: "لا تزال الكثافة العالية لأنشطة التدريب العملياتي والقتالي التي تنفذها قوات حلف شمال الأطلسي مرتفعة، ويتم إجراء نحو 40 مناورة كبرى سنويًا، بالقرب من الحدود الغربية لروسيا، ترتكز سيناريوهاتها على المواجهة المسلحة مع بلدنا، وعلى نحو متزايد، تشارك فيها الدول غير الأعضاء في التحالف".وأكد غيراسيموف أن بريطانيا وفرنسا سلمتا كييف أكثر من 200 صاروخ بعيد المدى من طراز "ستورم شادو" و"سكالب" لضرب الأهداف بما فيها المدنية في دونباس وشبه جزيرة القرم.ولفت غيراسيموف إلى أن المهمة الرئيسية للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في العام 2023، كانت صد الهجوم الأوكراني المضاد، الذي كان مرتكزاً على قوات مجهزة ومدربة غربياً.وأوضح غيراسيموف أن خطة العدو كانت محاصرة ميليتوبول بنهاية اليوم الخامس عشر من الهجوم المضاد، وبعد ذلك التقدم، مع الوصول إلى ساحل بحر آزوف، إلى مدينة ماريوبول والحدود مع شبه جزيرة القرم.وأشار غيراسيموف إلى وجود احتمالات لتصعيد المواجهة بين الغرب وروسيا في المجالين السياسي والاقتصادي.وأضاف غيراسيموف: "نلاحظ تعزيز إمكانيات قوة الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هناك زيادة في التوتر حول ميانمار وتايوان وشبه الجزيرة الكورية وفقًا للسيناريو الذي تدبره واشنطن، إضافة لتفاقم النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، فضلاً عن استخدام الغرب لحالات الصراع لضخ الأسلحة الاستراتيجية إلى المنطقة".وبيّن غيراسيموف أن الوضع العسكري السياسي يشهد تغيرات واسعة النطاق ويتم تشكيل عالم متعدد الأقطاب وأصبحت هيمنة أمريكا وحلفائها شيئاً من الماضي.وأكد غيراسيموف أن واشنطن تنتهج سياسة إطالة أمد الصراع الأوكراني مشيرا إلى أنها منذ شباط/فبراير 2022، قامت بتدريب نحو 100 ألف عسكري أوكراني على أراضيها وفي أوروبا.ونوّه غيراسيموف إلى أن سياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا أثارت أزمة غذائية في أفريقيا، أدت إلى تصعيد الصراعات الداخلية في القارة.وأكد غيراسيموف أن المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية أدت إلى التصعيد بسبب السياسة غير المسؤولة التي تنتهجها أمريكا.

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