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https://sputnikarabic.ae/20231221/بوتين-ومادورو-يؤكدان-على-القواسم-المشتركة-في-تشكيل-نظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1084341176.html
بوتين ومادورو يؤكدان على القواسم المشتركة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
بوتين ومادورو يؤكدان على القواسم المشتركة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تم خلالها مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي الفنزويلي. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T16:38+0000
2023-12-21T16:38+0000
روسيا
العالم
رئاسة فنزويلا
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو، وتمت مناقشة القضايا الحالية للتعاون الروسي الفنزويلي، في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمجالات الثقافية والإنسانية".وأشار البيان إلى أن روسيا ستواصل دعم جهود القيادة الفنزويلية لتعزيز الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية.وأكد البيان أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة حلول العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، واتفقا على مواصلة الاتصالات.وأوضح البيان أنه تم تأكيد دعوة رئيس فنزويلا، لزيارة روسيا، العام المقبل.وأضاف البيان: "خلال تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي، تم التأكيد على القواسم المشتركة في النهج المتبع لتشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، ورفض العقوبات غير القانونية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
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روسيا, العالم, رئاسة فنزويلا
روسيا, العالم, رئاسة فنزويلا

بوتين ومادورو يؤكدان على القواسم المشتركة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

16:38 GMT 21.12.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تم خلالها مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي الفنزويلي.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو، وتمت مناقشة القضايا الحالية للتعاون الروسي الفنزويلي، في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمجالات الثقافية والإنسانية".
وأشار البيان إلى أن روسيا ستواصل دعم جهود القيادة الفنزويلية لتعزيز الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية.
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وأكد البيان أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة حلول العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، واتفقا على مواصلة الاتصالات.
وأوضح البيان أنه تم تأكيد دعوة رئيس فنزويلا، لزيارة روسيا، العام المقبل.
وأضاف البيان: "خلال تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي، تم التأكيد على القواسم المشتركة في النهج المتبع لتشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، ورفض العقوبات غير القانونية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
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