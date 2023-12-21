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https://sputnikarabic.ae/20231221/دبلوماسي-روسي-يجب-مناقشة-عدم-تجزئة-الأمن-في-أوروبا-بعد-انتهاء-الأزمة-الأوكرانية-1084318451.html
دبلوماسي روسي: يجب مناقشة عدم تجزئة الأمن في أوروبا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية
دبلوماسي روسي: يجب مناقشة عدم تجزئة الأمن في أوروبا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية
أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، ضرورة إجراء نقاش بين روسيا وأوروبا بشأن الأمن الأوروبي المشترك الذي يراعي... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T00:53+0000
2023-12-21T00:53+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "أكبر خطأ يرتكبه بعض جيراننا الأوروبيين يتمثل بأنهم يحاولون بناء هيكل أمني ضد روسيا، وليس مع روسيا. هذا خطأ فادح لن يفضي بنا إلى أي مكان، ولن يقضي على جميع الأسباب المحتملة للصراعات والتهديدات في القارة الأوروبية".وأضاف "بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، سيتعين علينا حتماً مناقشة الأمن الأوروبي، وإلا فإن القارة الأوروبية ستظل هشة للغاية. إذا تم ضمان أمن القارة الأوروبية على حساب المصالح الروسية ومع وجود تهديد مباشر لها، فلن يتواجد هيكل مستدام نافع لكل دول القارة".وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وإقدام دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشددا على أن روسيا ستكمل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى أن تحقق كامل أهدافها، وستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-مناقشة-الأمن-في-أوروبا-دون-روسيا-1083633365.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

دبلوماسي روسي: يجب مناقشة عدم تجزئة الأمن في أوروبا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية

00:53 GMT 21.12.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، ضرورة إجراء نقاش بين روسيا وأوروبا بشأن الأمن الأوروبي المشترك الذي يراعي مصالح روسيا الاتحادية بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "أكبر خطأ يرتكبه بعض جيراننا الأوروبيين يتمثل بأنهم يحاولون بناء هيكل أمني ضد روسيا، وليس مع روسيا. هذا خطأ فادح لن يفضي بنا إلى أي مكان، ولن يقضي على جميع الأسباب المحتملة للصراعات والتهديدات في القارة الأوروبية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
موسكو: لا يمكن مناقشة الأمن في أوروبا دون روسيا
30 نوفمبر, 16:19 GMT
وأضاف "بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، سيتعين علينا حتماً مناقشة الأمن الأوروبي، وإلا فإن القارة الأوروبية ستظل هشة للغاية. إذا تم ضمان أمن القارة الأوروبية على حساب المصالح الروسية ومع وجود تهديد مباشر لها، فلن يتواجد هيكل مستدام نافع لكل دول القارة".
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وإقدام دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشددا على أن روسيا ستكمل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى أن تحقق كامل أهدافها، وستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.
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