https://sputnikarabic.ae/20231221/متحدث-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-مستمرة-في-استهداف-المستشفيات-والكوادر-الطبية-1084344742.html

متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل مستمرة في استهداف المستشفيات والكوادر الطبية

متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل مستمرة في استهداف المستشفيات والكوادر الطبية

صرح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، اليوم الخميس، بأن "الاستهداف الإسرائيلي للمراكز الصحية ‏والمستشفيات والكوادر الطبية مستمر، وبشكل عنيف في... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T18:56+0000

2023-12-21T18:56+0000

2023-12-21T18:56+0000

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وأضاف جبريل في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المركز تحول إلى نقطة طبية بعد توقف خدمة الإسعاف والطوارئ بسبب نفاد الوقود، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمصابين والمرضى في منطقة شمال غزة".وكشف جبريل عن "تعرض محيط مستشفى الأمل للقصف، مما أدى إلى سقوط شظايا قنابل داخل المستشفى، وإصابة 21 شخصا من الكوادر الطبية والنازحين، إضافة إلى قصف محيط المستشفى الكويتي، وغيرها من المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع".وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "الوضع الإنساني العام سيئ جدا، بسبب تجمع المواطنين في منطقة رفح"، مشددا على أن "المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة جدا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231214/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يعلن-فقدان-الاتصال-بغرفة-العمليات-في-قطاع-غزة-بشكل-كامل-1084109140.html

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