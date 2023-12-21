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https://sputnikarabic.ae/20231221/متحدث-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-مستمرة-في-استهداف-المستشفيات-والكوادر-الطبية-1084344742.html
متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل مستمرة في استهداف المستشفيات والكوادر الطبية
متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل مستمرة في استهداف المستشفيات والكوادر الطبية
صرح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، اليوم الخميس، بأن "الاستهداف الإسرائيلي للمراكز الصحية ‏والمستشفيات والكوادر الطبية مستمر، وبشكل عنيف في... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T18:56+0000
2023-12-21T18:56+0000
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وأضاف جبريل في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المركز تحول إلى نقطة طبية بعد توقف خدمة الإسعاف والطوارئ بسبب نفاد الوقود، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمصابين والمرضى في منطقة شمال غزة".وكشف جبريل عن "تعرض محيط مستشفى الأمل للقصف، مما أدى إلى سقوط شظايا قنابل داخل المستشفى، وإصابة 21 شخصا من الكوادر الطبية والنازحين، إضافة إلى قصف محيط المستشفى الكويتي، وغيرها من المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع".وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "الوضع الإنساني العام سيئ جدا، بسبب تجمع المواطنين في منطقة رفح"، مشددا على أن "المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة جدا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
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حصري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل مستمرة في استهداف المستشفيات والكوادر الطبية

18:56 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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صرح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، اليوم الخميس، بأن "الاستهداف الإسرائيلي للمراكز الصحية ‏والمستشفيات والكوادر الطبية مستمر، وبشكل عنيف في قطاع غزة، خاصة في مركز إسعاف جباليا التابع لجمعية ‏الهلال الأحمر الفلسطيني".‏
وأضاف جبريل في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المركز تحول إلى نقطة طبية بعد توقف خدمة الإسعاف والطوارئ بسبب نفاد الوقود، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمصابين والمرضى في منطقة شمال غزة".
وأكد أن "مركز جباليا محاصر الآن بشكل كامل وبداخله مجموعة من كوادر الإسعاف والمرضى والنازحين، ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر في محيط المنطقة".
وكشف جبريل عن "تعرض محيط مستشفى الأمل للقصف، مما أدى إلى سقوط شظايا قنابل داخل المستشفى، وإصابة 21 شخصا من الكوادر الطبية والنازحين، إضافة إلى قصف محيط المستشفى الكويتي، وغيرها من المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع".
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وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "الوضع الإنساني العام سيئ جدا، بسبب تجمع المواطنين في منطقة رفح"، مشددا على أن "المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة جدا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
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