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https://sputnikarabic.ae/20231015/إعلام-فلسطيني-الاحتلال-الإسرائيلي-يهدد-بقصف-المستشفى-الكويتي-في-رفح-1082035132.html
إعلام فلسطيني: "الاحتلال الإسرائيلي" يهدد بقصف المستشفى الكويتي في رفح
إعلام فلسطيني: "الاحتلال الإسرائيلي" يهدد بقصف المستشفى الكويتي في رفح
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية بإخلائه، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T14:29+0000
2023-10-15T14:29+0000
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وقالت وكالة "وفاة"، اليوم الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى، بينما رفضت إدارته تنفيذ الأمر الإسرائيلي لوجود أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين في حالة حرجة".ولفتت إلى أن بعض الحالات تستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي وأن عملية إخلائها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أن ذلك دفعها للبقاء داخل المستشفى رغم التهديدات الإسرائيلية.ونوهت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تهديداته للمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق التواصل مع إداراتها بصورة مباشرة أو عبر رسائل وهو الأمر الذي يتم رفضه مرارا.ويواجه سكان غزة أوضاعا إنسانية كارثية، بينما أصبح مستوى الخدمات الصحية على حافة الانهيار مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ غارات عنيفة ومنع المساعدات الطبية والإنسانية من الوصول إلى سكان غزة، إضافة إلى قطع المياه والوقود والكهرباء.وتسبب القصف الإسرائيلي سقوط آلاف القتلى والجرحى، الذين أصبحوا متكدسين داخل المستشفيات التي تواجه صعوبات كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية لعلاجهم.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الأردن-يؤكد-بقاء-المستشفى-الميداني-العسكري-في-غزة-ويحذر-من-خط-أحمر-1082033020.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

إعلام فلسطيني: "الاحتلال الإسرائيلي" يهدد بقصف المستشفى الكويتي في رفح

14:29 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة
الجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية بإخلائه، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.
وقالت وكالة "وفاة"، اليوم الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى، بينما رفضت إدارته تنفيذ الأمر الإسرائيلي لوجود أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين في حالة حرجة".
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
الأردن يؤكد بقاء المستشفى الميداني العسكري في غزة ويحذر من "خط أحمر"
13:33 GMT
ولفتت إلى أن بعض الحالات تستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي وأن عملية إخلائها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أن ذلك دفعها للبقاء داخل المستشفى رغم التهديدات الإسرائيلية.
ونوهت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تهديداته للمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق التواصل مع إداراتها بصورة مباشرة أو عبر رسائل وهو الأمر الذي يتم رفضه مرارا.
ويواجه سكان غزة أوضاعا إنسانية كارثية، بينما أصبح مستوى الخدمات الصحية على حافة الانهيار مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ غارات عنيفة ومنع المساعدات الطبية والإنسانية من الوصول إلى سكان غزة، إضافة إلى قطع المياه والوقود والكهرباء.
وتسبب القصف الإسرائيلي سقوط آلاف القتلى والجرحى، الذين أصبحوا متكدسين داخل المستشفيات التي تواجه صعوبات كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية لعلاجهم.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
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