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https://sputnikarabic.ae/20231221/ملك-الأردن-الضفة-وغزة-امتداد-للدولة-الفلسطينية-الواحدة-وعلى-العالم-أن-يضغط-لوقف-الحرب-1084345201.html
ملك الأردن: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة وعلى العالم أن يضغط لوقف الحرب
ملك الأردن: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة وعلى العالم أن يضغط لوقف الحرب
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T19:30+0000
2023-12-21T19:30+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العقبة، اليوم الخميس.وقال الملك عبد الله إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها".وشدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، بحسب قوله.وحذر من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، بحسب تعبيره.وجدد الملك الأردني التأكيد على أنه "لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".من جهته، ثمن الرئيس الفرنسي جهود الأردن، في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.كما عبّر ماكرون عن رغبة بلاده بمعالجة عدد من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان في مستشفيات بفرنسا، مؤكدا حرص باريس على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/ماكرون-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يستهدف-المدنيين-ولا-شرعية-له-1083028290.html
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أخبار الأردن, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

ملك الأردن: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة وعلى العالم أن يضغط لوقف الحرب

19:30 GMT 21.12.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العقبة، اليوم الخميس.
وقال الملك عبد الله إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها".

وشدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، بحسب قوله.

وحذر من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، بحسب تعبيره.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
ماكرون: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين ولا شرعية له
10 نوفمبر, 22:17 GMT
وجدد الملك الأردني التأكيد على أنه "لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

من جهته، ثمن الرئيس الفرنسي جهود الأردن، في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما عبّر ماكرون عن رغبة بلاده بمعالجة عدد من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان في مستشفيات بفرنسا، مؤكدا حرص باريس على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
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