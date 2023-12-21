https://sputnikarabic.ae/20231221/ملك-الأردن-الضفة-وغزة-امتداد-للدولة-الفلسطينية-الواحدة-وعلى-العالم-أن-يضغط-لوقف-الحرب-1084345201.html

ملك الأردن: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة وعلى العالم أن يضغط لوقف الحرب

ملك الأردن: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة وعلى العالم أن يضغط لوقف الحرب

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العقبة، اليوم الخميس.وقال الملك عبد الله إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها".وشدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، بحسب قوله.وحذر من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، بحسب تعبيره.وجدد الملك الأردني التأكيد على أنه "لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".من جهته، ثمن الرئيس الفرنسي جهود الأردن، في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.كما عبّر ماكرون عن رغبة بلاده بمعالجة عدد من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان في مستشفيات بفرنسا، مؤكدا حرص باريس على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231110/ماكرون-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يستهدف-المدنيين-ولا-شرعية-له-1083028290.html

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