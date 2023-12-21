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https://sputnikarabic.ae/20231221/وزير-الدفاع-اليوناني-يعلن-إرسال-فرقاطة-بحرية-إلى-البحر-الأحمر-1084341464.html
وزير الدفاع اليوناني يعلن إرسال فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر
وزير الدفاع اليوناني يعلن إرسال فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر
أعلنت اليونان، اليوم الخميس، أنها سترسل فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة بعد هجمات شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T16:42+0000
2023-12-21T16:42+0000
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ونقلت صحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، عن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، أن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية ستشارك ضمن القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية وأرواح البحارة والاقتصاد العالمي.وأضافت الصحيفة أنه في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يسافر فريق من أفراد البحرية اليونانية إلى البحرين، حيث سيقع مركز تنسيق العملية التي ترعاها الولايات المتحدة، للاطلاع على تفاصيل المهمة المخطط لها.وأوضحت أنه بشكل عام، الخطة الأساسية هي مرافقة السفن التجارية التي تمر عبر منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام السفن الحربية. وكانت وزارة النقل اليونانية، قد نصحت أمس الأربعاء، السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر وخليح عدن بتجنب المياه اليمنية.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا في البحر الأحمر تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/زعيم-أنصار-الله-يهدد-بضرب-السفن-الحربية-الأمريكية-1084311557.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع اليوناني يعلن إرسال فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر

16:42 GMT 21.12.2023
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورعلم اليونان
علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Vladimir Rodionov
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أعلنت اليونان، اليوم الخميس، أنها سترسل فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة بعد هجمات شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
ونقلت صحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، عن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، أن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية ستشارك ضمن القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية وأرواح البحارة والاقتصاد العالمي.
وأضافت الصحيفة أنه في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يسافر فريق من أفراد البحرية اليونانية إلى البحرين، حيث سيقع مركز تنسيق العملية التي ترعاها الولايات المتحدة، للاطلاع على تفاصيل المهمة المخطط لها.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
زعيم "أنصار الله" يهدد بضرب السفن الحربية الأمريكية
أمس, 16:18 GMT
وأوضحت أنه بشكل عام، الخطة الأساسية هي مرافقة السفن التجارية التي تمر عبر منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام السفن الحربية.
وكانت وزارة النقل اليونانية، قد نصحت أمس الأربعاء، السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر وخليح عدن بتجنب المياه اليمنية.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا في البحر الأحمر تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
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