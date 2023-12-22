https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-روسيا-أخذت-زمام-المبادرة-في-معظم-ساحة-الصراع-مع-كييف-1084373116.html
إعلام: روسيا أخذت زمام المبادرة في معظم ساحات الصراع مع كييف
إعلام: روسيا أخذت زمام المبادرة في معظم ساحات الصراع مع كييف
أفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، باستيلاء روسيا على زمام المبادرة في جميع نقاط الاشتباك في الصراع مع كييف. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T16:49+0000
2023-12-22T16:49+0000
2023-12-22T16:54+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdc14c5a82a68550dca3b7a6d4f918a3.jpg
وأوضحت الصحيفة أنه، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكنت روسيا من الاستيلاء على مناطق جديدة.وقالت الصحيفة في بيان: "الهجمات الروسية الأخيرة هي دليل آخر على أن روسيا استولت بقوة على المبادرة في معظم ساحات المعركة".وأ كد تشيرنيف لصحيفة "نيويورك تايمز": "من دون ذخيرة أمريكية، بدأنا نخسر الأراضي التي تم الوصول إليها بشق الأنفس، هذا الصيف".وصرّح نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، بول رونزهايمر، الذي زار أوكرانيا، بأن نظام كييف يتكتم على الوضع الحقيقي في الجبهة.وأكد نائب رئيس تحرير الصحيفة الألمانية أنه إذا استمر كل شيء على المنوال نفسه، فمن الواضح أن الوقت سيكون لصالح روسيا، لذلك يجب على المسؤولين الأوكرانيين الاعتراف بصدق بمشاكل كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاعات-الروسية-تسقط-4-مقاتلات-و3-مروحيات-أوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1084366568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011199_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_b9e229e36d8fd179c715f96a86b2f3b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: روسيا أخذت زمام المبادرة في معظم ساحات الصراع مع كييف
16:49 GMT 22.12.2023 (تم التحديث: 16:54 GMT 22.12.2023)
أفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، باستيلاء روسيا على زمام المبادرة في جميع نقاط الاشتباك في الصراع مع كييف.
وأوضحت الصحيفة أنه، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكنت روسيا من الاستيلاء على مناطق جديدة.
وقالت الصحيفة في بيان: "الهجمات الروسية الأخيرة هي دليل آخر على أن روسيا استولت بقوة على المبادرة في معظم ساحات المعركة".
وقال نائب البرلمان الأوكراني، رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، إيغور تشيرنيف، إن الوضع في الجبهة صعب ويتدهور تدريجيا.
وأ كد تشيرنيف لصحيفة "نيويورك تايمز": "من دون ذخيرة أمريكية، بدأنا نخسر الأراضي التي تم الوصول إليها بشق الأنفس، هذا الصيف".
وصرّح نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، بول رونزهايمر، الذي زار أوكرانيا، بأن نظام كييف يتكتم على الوضع الحقيقي في الجبهة.
وأوضح رونزهايمر، في مقال: "المشاكل الرئيسية لأوكرانيا، مثل نقص الجنود والذخيرة، فضلاً عن تفوق روسيا في ساحة المعركة، يتم التعبير عنها فقط خلف الأبواب المغلقة".
وأكد نائب رئيس تحرير الصحيفة الألمانية أنه إذا استمر كل شيء على المنوال نفسه، فمن الواضح أن الوقت سيكون لصالح روسيا، لذلك يجب على المسؤولين الأوكرانيين الاعتراف بصدق بمشاكل كييف.