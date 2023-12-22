https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاعات-الروسية-تسقط-4-مقاتلات-و3-مروحيات-أوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1084366568.html
الدفاعات الروسية تسقط 4 مقاتلات و3 مروحيات أوكرانية خلال أسبوع- عاجل
الدفاعات الروسية تسقط 4 مقاتلات و3 مروحيات أوكرانية خلال أسبوع- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات أوكرانية، خلال أسبوع، واحدة من طراز "سو-27" واثنتان من طراز "ميغ-29"... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T12:39+0000
2023-12-22T12:39+0000
2023-12-22T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول، أسقط الدفاع الجوي أربع طائرات معادية، واحدة "سو-27"، واثنتان من طراز "ميغ-29" وواحدة "سو-25"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات هليكوبتر: طائرتان "مي-24" وواحدة "مي-8" من سلاح الجو الأوكراني".وعرضت الدفاع مشاهدا لمجموعة من مشغلي المسيرات الروسية من فوج الهجوم "247" المحمول جوا، وهي تتعقب ناقلة جند مجنزرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأدى هذا التعقب بدوره إلى قيادة المجنزرة الأوكرانية إلى حقل ألغام أدى إلى تفجيرها وتدميرها.وكان مشغلو المسيرات من فوج الهجوم "247" المحمول جوًا يقومون بعملهم المعتاد، حيث تعقبوا مختلف المعدات والقوى العاملة لتشكيلات نظام كييف المتمركزة في اتجاه زابوروجيه.وخلال هذا البحث، تم رصد ناقلة العدو المجنزرة، والتي كانت تتحرك بسرعة كبيرة إلى حد ما، لقد أراد مشغلو المسيرة إسقاط المتفجرات مباشرة في فتحة المجنزرة، لكن العسكريين الأوكرانيين زادوا من سرعتهم واصطدموا بلغم مضاد للدبابات.
https://sputnikarabic.ae/20231222/مسيرة-تركية-تستهدف-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-فيديو--1084361420.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاعات الروسية تسقط 4 مقاتلات و3 مروحيات أوكرانية خلال أسبوع- عاجل
12:39 GMT 22.12.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 22.12.2023)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات أوكرانية، خلال أسبوع، واحدة من طراز "سو-27" واثنتان من طراز "ميغ-29" وواحدة من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات هليكوبتر.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول، أسقط الدفاع الجوي أربع طائرات معادية، واحدة "سو-27"، واثنتان من طراز "ميغ-29" وواحدة "سو-25"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات هليكوبتر: طائرتان "مي-24" وواحدة "مي-8" من سلاح الجو الأوكراني".
وأضافت الدفاع أنه تم أيضا اعتراض صاروخ تكتيكي من طراز "أتاكمز"، و30 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا"، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، بالإضافة إلى 259 طائرة دون طيار.
وعرضت الدفاع مشاهدا لمجموعة من مشغلي المسيرات الروسية من فوج الهجوم "247" المحمول جوا، وهي تتعقب ناقلة جند مجنزرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
، وأدى هذا التعقب بدوره إلى قيادة المجنزرة الأوكرانية إلى حقل ألغام أدى إلى تفجيرها وتدميرها.
وكان مشغلو المسيرات من فوج الهجوم "247" المحمول جوًا يقومون بعملهم المعتاد، حيث تعقبوا مختلف المعدات والقوى العاملة لتشكيلات نظام كييف المتمركزة في اتجاه زابوروجيه.
وخلال هذا البحث، تم رصد ناقلة العدو المجنزرة، والتي كانت تتحرك بسرعة كبيرة إلى حد ما، لقد أراد مشغلو المسيرة إسقاط المتفجرات مباشرة في فتحة المجنزرة، لكن العسكريين الأوكرانيين زادوا من سرعتهم واصطدموا بلغم مضاد للدبابات.