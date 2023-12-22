https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-روسيا-تعطل-باستمرار-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-المقاتلة-1084354720.html

إعلام: روسيا تعطل باستمرار إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة

إعلام: روسيا تعطل باستمرار إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة

ذكرت صحيفة أوكرانية نقلا عن المدير العام لإنتاج وبيع المعدات والمدرعات الأوكرانية، فلاديسلاف بيلباس، أن روسيا تعطل باستمرار إمداد القوات المسلحة الأوكرانية... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T05:32+0000

2023-12-22T05:32+0000

2023-12-22T05:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وكتبت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية نقلا عن بيلباس، أن "أوكرانيا تعاني من منع روسيا باستمرار من شراء الأسلحة من السوق العالمية".وأضاف بيلباس للصحيفة: "هناك العديد من الأمثلة، وأحدها، أنه وجدنا طائرات مقاتلة وبدأنا التفاوض مع أحد البلدان على الشراء، كان البائع جاهزا، وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك حاجة إليها، وفجأة سقطت إحدى الرسائل المتعلقة بهذا الاتفاق في أيدي الروس".وتابع بيلباس: " استخدم الدبلوماسيون الروس الوثيقة للضغط من أجل إفشال الصفقة، ونجحوا في ذلك، وفي النهاية، فشل الاتفاق لأن الدولة الموردة غيرت رأيها بشأن عرض هذه المقاتلات".قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاع-الروسية-راجمات-أوراغان-تدمر-تجمعات-للمدرعات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1084353660.html

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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا