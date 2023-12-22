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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-روسيا-تعطل-باستمرار-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-المقاتلة-1084354720.html
إعلام: روسيا تعطل باستمرار إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة
إعلام: روسيا تعطل باستمرار إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة
ذكرت صحيفة أوكرانية نقلا عن المدير العام لإنتاج وبيع المعدات والمدرعات الأوكرانية، فلاديسلاف بيلباس، أن روسيا تعطل باستمرار إمداد القوات المسلحة الأوكرانية... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T05:32+0000
2023-12-22T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتبت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية نقلا عن بيلباس، أن "أوكرانيا تعاني من منع روسيا باستمرار من شراء الأسلحة من السوق العالمية".وأضاف بيلباس للصحيفة: "هناك العديد من الأمثلة، وأحدها، أنه وجدنا طائرات مقاتلة وبدأنا التفاوض مع أحد البلدان على الشراء، كان البائع جاهزا، وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك حاجة إليها، وفجأة سقطت إحدى الرسائل المتعلقة بهذا الاتفاق في أيدي الروس".وتابع بيلباس: " استخدم الدبلوماسيون الروس الوثيقة للضغط من أجل إفشال الصفقة، ونجحوا في ذلك، وفي النهاية، فشل الاتفاق لأن الدولة الموردة غيرت رأيها بشأن عرض هذه المقاتلات".قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاع-الروسية-راجمات-أوراغان-تدمر-تجمعات-للمدرعات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1084353660.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: روسيا تعطل باستمرار إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة

05:32 GMT 22.12.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
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ذكرت صحيفة أوكرانية نقلا عن المدير العام لإنتاج وبيع المعدات والمدرعات الأوكرانية، فلاديسلاف بيلباس، أن روسيا تعطل باستمرار إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالطائرات المقاتلة.
وكتبت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية نقلا عن بيلباس، أن "أوكرانيا تعاني من منع روسيا باستمرار من شراء الأسلحة من السوق العالمية".
وأضاف بيلباس للصحيفة: "هناك العديد من الأمثلة، وأحدها، أنه وجدنا طائرات مقاتلة وبدأنا التفاوض مع أحد البلدان على الشراء، كان البائع جاهزا، وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك حاجة إليها، وفجأة سقطت إحدى الرسائل المتعلقة بهذا الاتفاق في أيدي الروس".
وتابع بيلباس: " استخدم الدبلوماسيون الروس الوثيقة للضغط من أجل إفشال الصفقة، ونجحوا في ذلك، وفي النهاية، فشل الاتفاق لأن الدولة الموردة غيرت رأيها بشأن عرض هذه المقاتلات".
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" تدمر تجمعات للمدرعات الأوكرانية على محور كوبيانسك
05:07 GMT
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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