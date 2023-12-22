https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-عائلات-رهائن-إسرائيليين-تطالب-بـ10-ملايين-شيكل-تعويضات--1084372735.html
إعلام: عائلات رهائن إسرائيليين تطالب بـ10 ملايين شيكل تعويضات
إعلام: عائلات رهائن إسرائيليين تطالب بـ10 ملايين شيكل تعويضات
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، برفع عائلات رهينتين محتجزين وأربعة مواطنين إسرائيليين، أفرجت عنهم "حماس"، دعوى قضائية على اللجنة الدولية للصليب الأحمر... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T15:49+0000
2023-12-22T15:49+0000
2023-12-22T15:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
إطلاق سراح الرهائن
العالم
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وأوضحت الصحيفة: "رفعت عائلات رهينتين محتجزين وأربعة مواطنين إسرائيليين، أفرجت عنهم حماس، دعوى قضائية تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بدفع 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) لعدم استعمال صلاحياتها.وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الوضع: "نحن منظمة إنسانية محايدة تعمل بموافقة الجانبين، ويسرنا أننا ساعدنا في إطلاق سراح 109 رهائن، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان جمع شمل المزيد من الأسر ولقاء أطفالها".وأكدت صحيفة "هآرتس" وفقا للبيانات الإسرائيلية، أن عدد الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة هو 127، وفي المجموع، تمكنت "حماس" حتى الآن من إطلاق سراح 110 رهينة من الأسر.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل يوميا وبكل جهد ممكن على إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" داخل قطاع غزة، ولا تدّخر جهدا في ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231222/جنرال-إسرائيلي-سابق-التهديد-بتدمير-حماس-شعار-كبير-ويجب-إعادة-تحديد-الأهداف-في-غزة-1084368922.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, إطلاق سراح الرهائن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, إطلاق سراح الرهائن, العالم
إعلام: عائلات رهائن إسرائيليين تطالب بـ10 ملايين شيكل تعويضات
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، برفع عائلات رهينتين محتجزين وأربعة مواطنين إسرائيليين، أفرجت عنهم "حماس"، دعوى قضائية على اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدم استعمال صلاحياتها.
وأوضحت الصحيفة: "رفعت عائلات رهينتين محتجزين وأربعة مواطنين إسرائيليين، أفرجت عنهم حماس، دعوى قضائية تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بدفع 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) لعدم استعمال صلاحياتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن قصص الرهائن المحررين عن الجوع ونقص الأدوية والتعذيب في الأسر تسببت في موجات من السخط بين الإسرائيليين تجاه الصليب الأحمر.
وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الوضع: "نحن منظمة إنسانية محايدة تعمل بموافقة الجانبين، ويسرنا أننا ساعدنا في إطلاق سراح 109 رهائن، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان جمع شمل المزيد من الأسر ولقاء أطفالها".
وأكدت صحيفة "هآرتس" وفقا للبيانات الإسرائيلية، أن عدد الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة هو 127، وفي المجموع، تمكنت "حماس" حتى الآن من إطلاق سراح 110 رهينة من الأسر.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل يوميا وبكل جهد ممكن على إعادة الرهائن
الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" داخل قطاع غزة، ولا تدّخر جهدا في ذلك.