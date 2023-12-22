https://sputnikarabic.ae/20231222/كيربي-نعمل-على-إطلاق-سراح-الرهائن-ولا-يمكنني-الإعلان-عن-أي-انفراجة-حاليا-1084365554.html

كيربي: نعمل على إطلاق سراح الرهائن ولا يمكنني الإعلان عن أي انفراجة حاليا

كيربي: نعمل على إطلاق سراح الرهائن ولا يمكنني الإعلان عن أي انفراجة حاليا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل يوميا وبكل جهد ممكن على إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T12:08+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" داخل قطاع غزة، ولا تدّخر جهدا في ذلك.وأوضح كيربي أنه لا يعد بالإعلان عن أي انفراجة في هذا الأمر قريبا، ولكن واشنطن تقوم بجهود مضنية في محاولة لإتمام الإفراج عن الرهائن والأسرى لدى "حماس"، وبأن الإدارة الأمريكية تقوم بهذا الأمر طوال الوقت قدر الإمكان.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231222/إسرائيل-تهدد-حماس-بفيديو-لمجندات-يخلعن-أقنعتهن-ويفردن-شعرهن-فيديو-1084364901.html

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