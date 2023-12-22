https://sputnikarabic.ae/20231222/الكرملين-مخاطبا-من-يحاول-استخدام-أصول-روسيا-المجمدة-لمساعدة-أوكرانيا-لن-نترككم-وشأنكم-1084362193.html

الكرملين مخاطبا من يحاول استخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا: لن نترككم وشأنكم

الكرملين مخاطبا من يحاول استخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا: لن نترككم وشأنكم

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أولئك الذين يحاولون تنفيذ مخطط لاستخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا يجب أن يفهموا أن... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T10:40+0000

2023-12-22T10:40+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "إن أولئك الذين يحاولون تنفيذ مخطط استخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا يجب أن يفهموا أن روسيا لن تتركهم وشأنهم، وسوف نمارس حقنا في الطعن القضائي، الدولي والوطني وغير ذلك".وأشار بيسكوف إلى أن "الأوروبيين والأمركيين يدركون جيدا أن لهذا عواقب قانونية تطال كل من بادر ونفذ".وأضاف أن "موضوع الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، هو بند دائم على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مقبول ويشكل خطراً محتملا على النظام المالي العالمي".وفي وقت سابق، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية.وصرحت روسيا، في أكثر من مناسبة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وفي الآونة الأخيرة، ظهر بالفعل العديد من الآراء في الدول الغربية ذاتها، تعترف بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

https://sputnikarabic.ae/20231218/لافروف-الغرب-يدرك-أنه-لا-يستطيع-تدمير-روسيا-لكنه-لا-يتحدث-علنا-1084241315.html

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