https://sputnikarabic.ae/20231222/رئيس-اللجنة-الليبية-الروسية-المشتركة-زيارة-المجلس-الأعلى-للدولة-إلى-روسيا-كانت-موفقة-جدا-1084367401.html

رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة: زيارة المجلس الأعلى للدولة إلى روسيا كانت موفقة جدا

رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة: زيارة المجلس الأعلى للدولة إلى روسيا كانت موفقة جدا

بعد الزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة الليبية لدولة روسيا الاتحادية، يتحدث النائب الأول في المجلس الأعلى للدولة، مسعود عبيد، عن تفاصيل... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T12:54+0000

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أوضح الدكتور مسعود عبيد، أن تلك الزيارة كانت موفقة جدا، وقررت رئاسة المجلس بتشكيل اللجنة المشتركة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن تشكيل الحكومة في ليبيا سيحتاج إلى أولويات منها القوانين الانتخابية حتى لا يتم الطعن فيها.وفي الحوار:حدثنا عن زيارة المجلس الأعلى للدولة لدولة روسيا الاتحادية؟كنا في زيارة لدولة روسيا الاتحادية، والتقينا برئيس وأعضاء الدوما، وقمنا بزيارة لمجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، كانت هذه الزيارة موفقة جدا.وما هي الملفات التي طرحت خلال الزيارة؟تم من خلال هذه الزيارة مناقشة الملفات المشتركة بين الجانبين الليبي والروسي، وانبثق عن هذه الزيارة تشكيل لجنة مشتركة ليبية روسية تهتم بالعديد من الملفات في عدة مجالات منها التعليم والصحة، والطاقة والتعدين والسياحة والزراعة.بناء على ذلك، تم إصدار قرار من رئاسة المجلس بتشكيل اللجنة المشتركة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة.بدأت هذه اللجنة في العمل والاجتماعات بشكل فعلي، ووزعت الملفات بين الأعضاء وتم مخاطبة السفير الروسي في ليبيا وإبلاغه بذلك، ونحن في انتظار الجانب الروسي بمجلس الاتحاد الفيدرالي وسنكون على تواصل دائم.كيف رأيتم الدور الروسي الداعم للقضية الليبية؟تباحثنا مع الجانب الروسي من خلال زيارتنا إلى روسيا في ملف الانتخابات، هذا المسعى الذي نحاول الوصول إليه، ووضعنا الجانب الروسي في آخر المستجدات المتعلقة بإصدار قوانين الانتخابات من مجلس النواب الليبي، كما بيّنا وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة، وما توصلت إليه لجنة 6+6 في بوزنيقه المغربية، ومناقشة الأمور العالقة التي سوف يتم التباحث فيها مع مجلس النواب والتي سيكون متفق عليها من الطرفين، وتكون قاعدة صلبة ومتينة لإجراء الانتخابات وإخطار المفوضية العليا للانتخابات بها.إلى أي حد رحب المجلس الأعلى للدولة بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي؟تقابلنا مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بمقر المجلس الأعلى للدولة، وطلب من المجلس بأن يقوم بترشيح ثلاثة أشخاص ليكونوا ممثلين في هذه المبادرة التي من المتوقع أن تحدده البعثة بين الأطراف الخمسة الفاعلة في المشهد الليبي.هل سنرى حكومة ليبية جديدة في الوقت القريب؟الخارطة واضحة وأن تشكيل الحكومة سيحتاج إلى أولويات منها القوانين الانتخابية حتى لا يتم الطعن فيها، حيث يتم قبول النتائج بين بقية الأطراف، ولكن يجب الموافقة على القوانين الانتخابية أولا.هل سيتم تغيير حكومة الوحدة الوطنية أم أن هناك ولاء بين المجلس والحكومة؟المجلس الأعلى للدولة ليس داعما لحكومة الوحدة الوطنية، وإنما هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأن الحكومة الموازية كلفت في ظروف معروفة، المجلس ليس متمسك بهذه الحكومة أو غيرها، يجب أن يبنى كل شيء على أسس صحية وسليمة، وسيتم تحويل حكومة الدبيبة عندما تأتي الانتخابات كما سيتم انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ وهذا أمر يفرض نفسه بكل تأكيد.حوار/ماهر الشاعري

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