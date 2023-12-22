https://sputnikarabic.ae/20231222/سرايا-القدس-تعلن-قصف-مقر-قيادة-إسرائيلي-وإسقاط-طائرة-مسيرة--1084366114.html

"سرايا القدس" تعلن قصف مقر قيادة إسرائيلي وإسقاط طائرة مسيرة

"سرايا القدس" تعلن قصف مقر قيادة إسرائيلي وإسقاط طائرة مسيرة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العكسري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T12:28+0000

2023-12-22T12:28+0000

2023-12-22T12:42+0000

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قطاع غزة

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رصد عسكري

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وجاء في بيان "سرايا القدس" المنشور على قناتها في "تلغرام"، صباح اليوم: "قصفنا مقر قيادة ميداني لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية".وأضافت "سرايا القدس": "قصفنا بوابل من قذائف الهاون عدد من نقاط تمركز آليات وحشود العدو في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوب المحافظة الوسطى".وأعلنت "سرايا القدس"، 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهداف 4 مدرعات إسرائيلية وتجمعين للقوات في عدد من مناطق قطاع غزة.وذكرت "سرايا القدس" في بيان آخر: "قصفنا التحشدات العسكرية في محور التقدم بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231222/إسرائيل-تهدد-حماس-بفيديو-لمجندات-يخلعن-أقنعتهن-ويفردن-شعرهن-فيديو-1084364901.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, رصد عسكري