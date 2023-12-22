https://sputnikarabic.ae/20231222/سفير-فلسطين-في-فيينا-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-قد-يمتد-إلى-دول-أخرى-في-الشرق-الأوسط-1084352341.html
سفير فلسطين في فيينا: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط
سفير فلسطين في فيينا: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط
رجح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الجمعة، إمكانية امتداد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T00:45+0000
2023-12-22T00:45+0000
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فيينا – سبوتنيك. وقال عبد الشافي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان يرى خطر توسع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وامتداده إلى دول أخرى في الشرق الأوسط: "هذا ممكن".وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/فصائل-عراقية-استهدفنا-مدينة-إيلات-بالأسلحة-المناسبة-ردا-على-قصف-إسرائيل-للمدنيين-في-غزة-1084352044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الشرق الأوسط, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار الشرق الأوسط, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
سفير فلسطين في فيينا: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط
رجح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الجمعة، إمكانية امتداد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط.