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https://sputnikarabic.ae/20231222/سفير-فلسطين-في-فيينا-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-قد-يمتد-إلى-دول-أخرى-في-الشرق-الأوسط-1084352341.html
سفير فلسطين في فيينا: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط
سفير فلسطين في فيينا: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط
رجح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الجمعة، إمكانية امتداد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T00:45+0000
2023-12-22T00:45+0000
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فيينا – سبوتنيك. وقال عبد الشافي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان يرى خطر توسع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وامتداده إلى دول أخرى في الشرق الأوسط: "هذا ممكن".وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/فصائل-عراقية-استهدفنا-مدينة-إيلات-بالأسلحة-المناسبة-ردا-على-قصف-إسرائيل-للمدنيين-في-غزة-1084352044.html
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أخبار الشرق الأوسط, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار الشرق الأوسط, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

سفير فلسطين في فيينا: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط

00:45 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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رجح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الجمعة، إمكانية امتداد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط.
فيينا – سبوتنيك. وقال عبد الشافي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان يرى خطر توسع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وامتداده إلى دول أخرى في الشرق الأوسط: "هذا ممكن".
أضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة
أمس, 22:54 GMT
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
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