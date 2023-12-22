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https://sputnikarabic.ae/20231222/غوتيريش-هجوم-حماس-لا-يعفي-إسرائيل-من-التزاماتها-بموجب-القانون-الدولي-1084374483.html
غوتيريش: هجوم "حماس" لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي
غوتيريش: هجوم "حماس" لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي
صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بأن هجوم "حماس" لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي عند القيام بعملية في غزة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T18:49+0000
2023-12-22T18:49+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
قطاع غزة
اسرائيل
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وأوضح غوتيريش، قائلاً: "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات الصاروخية من غزة أو استخدام المدنيين كدروع بشرية".وأشار غوتيريش إلى إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان غزة.كما وصف النهج بأنه "خاطئ"، حيث "يعد حساب عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تعبر نقاط التفتيش مقياسا لفعاليته".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف ثلاث مناطق على الأقل، في قطاع غزة، حيث دعا إلى إجلاء المدنيين إليها، بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وذكرت القناة الأمريكية أنه في 1 كانون الأول / ديسمبر الجاري، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة تشير إلى المناطق التي سيتم استهدافها، وكذلك الأراضي التي يجب على المدنين إخلاؤها، لكن كما تشير القناة، فإن التعليمات أثارت مخاوف الفلسطينيين بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب مشاكل الاتصال، كانت (المعلومات) "في بعض الأحيان غير دقيقة ومضللة".
https://sputnikarabic.ae/20231222/أمريكا-تمنع-مجلس-الأمن-الدولي-من-اعتماد-قرار-يدعو-إلى-تعليق-فوري-للأعمال-العدائية-1084374074.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة, اسرائيل
العالم, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة, اسرائيل

غوتيريش: هجوم "حماس" لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي

18:49 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / ED JONESالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بأن هجوم "حماس" لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي عند القيام بعملية في غزة.
وأوضح غوتيريش، قائلاً: "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات الصاروخية من غزة أو استخدام المدنيين كدروع بشرية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا، على أن هجوم "حماس" لا يمكن أن يبرر "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني ولا يعفي إسرائيل من التزاماتها".

وأشار غوتيريش إلى إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان غزة.
كما وصف النهج بأنه "خاطئ"، حيث "يعد حساب عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تعبر نقاط التفتيش مقياسا لفعاليته".
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18:05 GMT

ولاحظ غوتيريش أن "المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تواصل بها إسرائيل هذه العملية الهجومية تخلق عقبات كبيرة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف ثلاث مناطق على الأقل، في قطاع غزة، حيث دعا إلى إجلاء المدنيين إليها، بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وذكرت القناة الأمريكية أنه في 1 كانون الأول / ديسمبر الجاري، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة تشير إلى المناطق التي سيتم استهدافها، وكذلك الأراضي التي يجب على المدنين إخلاؤها، لكن كما تشير القناة، فإن التعليمات أثارت مخاوف الفلسطينيين بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب مشاكل الاتصال، كانت (المعلومات) "في بعض الأحيان غير دقيقة ومضللة".
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