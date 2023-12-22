https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-3-مناطق-في-غزة-دعا-سابقا-إلى-إجلاء-المدنيين-إليها-1084372073.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 3 مناطق في غزة دعا سابقا لإجلاء المدنيين إليها

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 3 مناطق في غزة دعا سابقا لإجلاء المدنيين إليها

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف ثلاث مناطق على الأقل، في قطاع غزة، حيث دعا إلى إجلاء المدنيين إليها، بعد انتهاء الهدنة بين... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T14:57+0000

2023-12-22T14:57+0000

2023-12-22T14:58+0000

قطاع غزة

العالم العربي

فلاديمير بوتين

اسرائيل

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وذكرت القناة الأمريكية أنه في 1 كانون الأول /ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة تشير إلى المناطق التي سيتم استهدافها، وكذلك الأراضي التي يجب على المدنين إخلاءها، لكن كما تشير القناة إلى أن التعليمات أثارت مخاوف الفلسطينيين بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب مشاكل الاتصال، كانت ( المعلومات) "في بعض الأحيان غير دقيقة ومضللة".وأضافت: "باستخدام مقاطع الفيديو والصور الموزعة على الإنترنت، وصور الأقمار الصناعية، وكذلك تقارير وسائل الإعلام المحلية، تؤكد توجيه ثلاث ضربات إسرائيلية على مناطق طُلب من المدنيين البحث فيها عن مأوى".وأشارت القناة إلى بيان الجيش الإسرائيلي، جاء فيه: "يواصل الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات عسكرية ضد البنية التحتية وإرهابيي حماس أينما كانوا في قطاع غزة".إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، أهمية وقف سفك الدماء في قطاع غزة في أقرب وقت واستئناف عملية التسوية السياسية.وبحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عبر الهاتف، سبل حل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231222/خبير-الحرب-ليست-مع-حماس-لوحدها-بل-هي-مع-الشعب-الفلسطيني-كله-1084370485.html

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