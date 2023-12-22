عربي
https://sputnikarabic.ae/20231222/كندا-تعلن-منح-تأشيرات-إقامة-مدتها-3-سنوات-لسكان-قطاع-غزة-1084358233.html
كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان قطاع غزة
كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان قطاع غزة
أعلنت كندا أنها ستطرح إجراءات جديدة للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة للأفراد في غزة الذين لديهم صلة قرابة بمواطنيها، بالإضافة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T08:06+0000
2023-12-22T08:06+0000
أخبار كندا
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0d/1047779326_0:205:2910:1842_1920x0_80_0_0_b6dcfc50a870f1833ca33c55b7ad4c12.jpg
وحسب التلفزيون الكندي، قال وزير الهجرة مارك ميلر، أمس الخميس، إن الحكومة ستمنح تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة). وأضاف: "حتى يتمكنوا من القدوم إلى كندا والالتقاء بأفراد أسرهم المقيمين هنا".وأوضح الوزير أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أحبائهم الموجودين حاليا في غزة.ولكن في الوقت نفسه، أشار إلى أن كندا ليس لديها ضمانات بشأن المزيد من عمليات الإجلاء من الأراضي التي تسيطر عليها "حماس". ووفقا لوزير الهجرة الكندي، فإن البرنامج الجديد سيكون ساري المفعول بحلول 9 يناير/ كانون الثاني، متعهدا بأن العطلات المقبلة لن تعرقل عمل إدارته في هذا الملف.يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق الطرفان على هدنة مؤقتة استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-إسرائيل-قصفت-غزة-بـ53-طنا-من-المتفجرات-1084333007.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0d/1047779326_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_af91c0761157af720183983af7667704.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار كندا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان قطاع غزة

08:06 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / DON EMMERT
تابعنا عبر
أعلنت كندا أنها ستطرح إجراءات جديدة للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة للأفراد في غزة الذين لديهم صلة قرابة بمواطنيها، بالإضافة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين الموجودين بالفعل على أراضيها.
وحسب التلفزيون الكندي، قال وزير الهجرة مارك ميلر، أمس الخميس، إن الحكومة ستمنح تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).
وأضاف: "حتى يتمكنوا من القدوم إلى كندا والالتقاء بأفراد أسرهم المقيمين هنا".
وأوضح الوزير أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أحبائهم الموجودين حاليا في غزة.
ولكن في الوقت نفسه، أشار إلى أن كندا ليس لديها ضمانات بشأن المزيد من عمليات الإجلاء من الأراضي التي تسيطر عليها "حماس".
ووفقا لوزير الهجرة الكندي، فإن البرنامج الجديد سيكون ساري المفعول بحلول 9 يناير/ كانون الثاني، متعهدا بأن العطلات المقبلة لن تعرقل عمل إدارته في هذا الملف.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
إعلام: إسرائيل قصفت غزة بـ53 طنا من المتفجرات
أمس, 13:59 GMT
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق الطرفان على هدنة مؤقتة استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديوأمس, 22:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала