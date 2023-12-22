https://sputnikarabic.ae/20231222/كندا-تعلن-منح-تأشيرات-إقامة-مدتها-3-سنوات-لسكان-قطاع-غزة-1084358233.html

كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان قطاع غزة

كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان قطاع غزة

أعلنت كندا أنها ستطرح إجراءات جديدة للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة للأفراد في غزة الذين لديهم صلة قرابة بمواطنيها، بالإضافة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T08:06+0000

2023-12-22T08:06+0000

2023-12-22T08:06+0000

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وحسب التلفزيون الكندي، قال وزير الهجرة مارك ميلر، أمس الخميس، إن الحكومة ستمنح تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة). وأضاف: "حتى يتمكنوا من القدوم إلى كندا والالتقاء بأفراد أسرهم المقيمين هنا".وأوضح الوزير أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أحبائهم الموجودين حاليا في غزة.ولكن في الوقت نفسه، أشار إلى أن كندا ليس لديها ضمانات بشأن المزيد من عمليات الإجلاء من الأراضي التي تسيطر عليها "حماس". ووفقا لوزير الهجرة الكندي، فإن البرنامج الجديد سيكون ساري المفعول بحلول 9 يناير/ كانون الثاني، متعهدا بأن العطلات المقبلة لن تعرقل عمل إدارته في هذا الملف.يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق الطرفان على هدنة مؤقتة استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-إسرائيل-قصفت-غزة-بـ53-طنا-من-المتفجرات-1084333007.html

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