تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، معارضته لأي هدنة إنسانية بين بلاده وحركة "حماس" في قطاع غزة.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد الذراع العسكرية لحركة "حماس"، محمد الضيف، حي وجميع أطرافه سليمة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن محمد الضيف سليم ولم يفقد أي من أطرافه، سواء في يديه أو قدميه، كما كان يشاع من قبل من أنه "قعيد" ولم يستطع التحرك.
في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا مستمرون في الحرب على قطاع غزة حتى النهاية للقضاء على "حماس"
وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الحرب على غزة، وأنه يمكن لبلاده القضاء على حماس وإصلاح سراح المحتجزين لدى الحركة في القطاع، مدعيا أن أمام عناصر حركة حماس، الاستسلام أو الموت.
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دبلوماسي فلسطيني: حماس لم ترغب في الاعتراف بإسرائيل كدولة لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك
صرح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن حركة حماس الفلسطينية لم تُرد الاعتراف بإسرائيل كدولة، لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك.
وقال عبد الشافي في تصريح لسبوتنيك: "نعلم جميعا أن الفرق بيننا وبين حماس هو فروق سياسية. دافعنا دائمًا عن (حل) الدولتين. حماس لم تكن تريد الاعتراف بإسرائيل كدولة. أعتقد أننا يمكن أن نتفق، وهناك إشارات إيجابية من جانب حماس بأنها مستعدة أيضاً للاعتراف بالدولتين".
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