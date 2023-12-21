تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو

دبلوماسي فلسطيني: حماس لم ترغب في الاعتراف بإسرائيل كدولة لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك

صرح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن حركة حماس الفلسطينية لم تُرد الاعتراف بإسرائيل كدولة، لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك.

وقال عبد الشافي في تصريح لسبوتنيك: "نعلم جميعا أن الفرق بيننا وبين حماس هو فروق سياسية. دافعنا دائمًا عن (حل) الدولتين. حماس لم تكن تريد الاعتراف بإسرائيل كدولة. أعتقد أننا يمكن أن نتفق، وهناك إشارات إيجابية من جانب حماس بأنها مستعدة أيضاً للاعتراف بالدولتين".