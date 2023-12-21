عربي
https://sputnikarabic.ae/20231221/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تؤكد-أن-الضيف-ليس-قعيدا-ونتنياهو-مستمر-بعدوانه-صور-وفيديو-1084317708.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، معارضته لأي هدنة إنسانية بين بلاده وحركة "حماس" في قطاع غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T06:07+0000
2023-12-21T06:07+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو

06:07 GMT 21.12.2023
تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، معارضته لأي هدنة إنسانية بين بلاده وحركة "حماس" في قطاع غزة.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد الذراع العسكرية لحركة "حماس"، محمد الضيف، حي وجميع أطرافه سليمة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن محمد الضيف سليم ولم يفقد أي من أطرافه، سواء في يديه أو قدميه، كما كان يشاع من قبل من أنه "قعيد" ولم يستطع التحرك.
في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا مستمرون في الحرب على قطاع غزة حتى النهاية للقضاء على "حماس"
وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الحرب على غزة، وأنه يمكن لبلاده القضاء على حماس وإصلاح سراح المحتجزين لدى الحركة في القطاع، مدعيا أن أمام عناصر حركة حماس، الاستسلام أو الموت.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:13 GMT 21.12.2023

وكالة الأنباء الفلسطينية:

- الطائرات الإسرائيلية أطلق قنابل الفوسفور المحرّم دوليا على منطقة سوق جباليا ومحيطه

- القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة يعبد غرب جنين ومدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية

06:09 GMT 21.12.2023

الدفاع المدني في جنوب لبنان:

- استشهاد امرأة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس

- قصف مدفعي معاد لأطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان

- مقاتلات إسرائيلية نفذت عدوانا جويا على إقليم التفاح-جزين شرق صيدا جنوبي لبنان

06:08 GMT 21.12.2023
05:26 GMT 21.12.2023
قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات مارون الراس وعيترون ويارون بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان
05:06 GMT 21.12.2023
دبلوماسي فلسطيني: حماس لم ترغب في الاعتراف بإسرائيل كدولة لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك
صرح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن حركة حماس الفلسطينية لم تُرد الاعتراف بإسرائيل كدولة، لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك.
وقال عبد الشافي في تصريح لسبوتنيك: "نعلم جميعا أن الفرق بيننا وبين حماس هو فروق سياسية. دافعنا دائمًا عن (حل) الدولتين. حماس لم تكن تريد الاعتراف بإسرائيل كدولة. أعتقد أننا يمكن أن نتفق، وهناك إشارات إيجابية من جانب حماس بأنها مستعدة أيضاً للاعتراف بالدولتين".
04:44 GMT 21.12.2023
صافرات الإنذار تدوي في الجليل شمالي إسرائيل
04:07 GMT 21.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 جنود بجراح خطرة خلال المعارك في قطاع غزة
04:06 GMT 21.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك قطاع غزة
02:25 GMT 21.12.2023
رام الله ترغب في التفاهم مع حماس ومنفتحة على الحوار معها
02:01 GMT 21.12.2023
وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات عنيفة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة تزامناً مع قصف مدفعي
00:47 GMT 21.12.2023
وكالة أنباء فلسطين: الطيران الإسرائيلي أطلق قنابل الفوسفور المحرّم دوليا على منطقة سوق جباليا ومحيطه بقطاع غزة
00:40 GMT 21.12.2023
وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات ضارية في جباليا شمالي قطاع غزة وسط قصف مدفعي متواصل
23:22 GMT 20.12.2023
غوتيريش: القتال العنيف ونقص الكهرباء والوقود وانقطاع الاتصالات يقيد جهودنا لمساعدة غزة
23:22 GMT 20.12.2023
غوتيريش: يجب تهيئة الظروف حتى يتسنى القيام بعمليات إغاثة فورية واسعة النطاق في غزة
23:00 GMT 20.12.2023
وكالة الأنباء الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة يعبد غربي جنين ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية
22:22 GMT 20.12.2023
إعلام: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق عدة من الجليل الأعلى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMTПалестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو19 ديسمبر, 21:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала