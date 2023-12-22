https://sputnikarabic.ae/20231222/وزارة-الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-ثلاثة-من-جنودها-في-شمال-العراق-1084374997.html
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في شمال العراق
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في شمال العراق
أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة وجرح أربعة جنود نتيجة هجوم شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، في شمال العراق. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T19:45+0000
2023-12-22T19:45+0000
2023-12-22T19:45+0000
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تم قتل ثلاثة من رفاقنا الأبطال وأصيب أربعة بجروح نتيجة هجوم شنه أعضاء في منظمة إرهابية انفصالية في شمال العراق".أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، يوم السبت الماضي، أنه "منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، قام الجيش التركي بتحييد 2084 إرهابيا، بما في ذلك في شمال العراق وسوريا".وأشار خلال كلمة له في اجتماع تقييمي سنوي، إلى أنه تم تدمير إجمالي 1110 أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتم تحييد 820 إرهابيًا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع أنه إلى جانب ذلك، استسلم 122 إرهابيًا خلال عام 2023.كما لفت إلى أنه "منذ 1 يناير، تم منع 199 ألفًا و898 شخصًا من عبور حدود تركيا بشكل غير قانوني، وتم تسليم 13 ألفًا و156 مهاجرًا غير شرعي و590 إرهابيًا، من بينهم 410 من أعضاء منظمة "غولن" الإرهابية، إلى وكالات إنفاذ القانون".
https://sputnikarabic.ae/20231222/1084371797.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حزب العمال الكردستاني
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في شمال العراق
أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة وجرح أربعة جنود نتيجة هجوم شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، في شمال العراق.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تم قتل ثلاثة من رفاقنا الأبطال وأصيب أربعة بجروح نتيجة هجوم شنه أعضاء في منظمة إرهابية انفصالية في شمال العراق".
وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تنظيم ضربات جوية مفاجئة على الأهداف المحددة واتجاهات فرار الإرهابيين"، مضيفة: "وفقا للبيانات الأولية، تم تحييد أربعة إرهابيين".
أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، يوم السبت الماضي، أنه "منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، قام الجيش التركي بتحييد 2084 إرهابيا،
بما في ذلك في شمال العراق وسوريا".
وأشار خلال كلمة له في اجتماع تقييمي سنوي، إلى أنه تم تدمير إجمالي 1110 أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتم تحييد 820 إرهابيًا، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع أنه إلى جانب ذلك، استسلم 122 إرهابيًا خلال عام 2023.
كما لفت إلى أنه "منذ 1 يناير، تم منع 199 ألفًا و898 شخصًا من عبور حدود تركيا بشكل غير قانوني، وتم تسليم 13 ألفًا و156 مهاجرًا غير شرعي و590 إرهابيًا، من بينهم 410 من أعضاء منظمة "غولن" الإرهابية، إلى وكالات إنفاذ القانون".