https://sputnikarabic.ae/20231222/وزارة-الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-ثلاثة-من-جنودها-في-شمال-العراق-1084374997.html

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في شمال العراق

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في شمال العراق

أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة وجرح أربعة جنود نتيجة هجوم شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، في شمال العراق. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T19:45+0000

2023-12-22T19:45+0000

2023-12-22T19:45+0000

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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تم قتل ثلاثة من رفاقنا الأبطال وأصيب أربعة بجروح نتيجة هجوم شنه أعضاء في منظمة إرهابية انفصالية في شمال العراق".أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، يوم السبت الماضي، أنه "منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، قام ‏الجيش التركي بتحييد 2084 إرهابيا، بما في ذلك في شمال العراق وسوريا".‏وأشار خلال كلمة له في اجتماع تقييمي سنوي، إلى أنه تم تدمير إجمالي 1110 أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتم تحييد 820 إرهابيًا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع أنه إلى جانب ذلك، استسلم 122 إرهابيًا خلال عام 2023.كما لفت إلى أنه "منذ 1 يناير، تم منع 199 ألفًا و898 شخصًا من عبور حدود تركيا بشكل غير قانوني، وتم تسليم 13 ألفًا و156 مهاجرًا غير شرعي و590 إرهابيًا، من بينهم 410 من أعضاء منظمة "غولن" الإرهابية، إلى وكالات إنفاذ القانون".

https://sputnikarabic.ae/20231222/1084371797.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حزب العمال الكردستاني