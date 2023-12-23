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https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-بايدن-حذر-نتنياهو-من-عواقب-ضرب-حزب-الله-1084396900.html
إعلام: بايدن حذر نتنياهو من عواقب ضرب "حزب الله"
إعلام: بايدن حذر نتنياهو من عواقب ضرب "حزب الله"
أفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، بتحذير الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من خطورة توجيه ضربة استباقية ضد "حزب الله" في لبنان،... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T18:52+0000
2023-12-23T18:52+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأوضحت الصحيفة في مقالها، أن بايدن نبّه نتنياهو، مشددًا على أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربًا إقليمية أوسع".وأضافت الصحيفة أن جو بايدن دفع نتنياهو لوقف الضربة الاستباقية على "حزب الله" اللبناني، والتي كانت إسرائيل تنوي القيام بها، بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذا المخطط دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين المتشددين "إلى حافة الهاوية".وحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إسرائيل على الاهتمام بشكل أكبر بحماية أرواح المدنيين في غزة، وذلك في إطار مساعي البيت الأبيض لحمل إسرائيل على تقليص هجومها ضد حركة حماس، في المستقبل القريب.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن بايدن تصريحاته للصحفيين، قال فيها: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر حذرًا".
https://sputnikarabic.ae/20231223/حماس-تستدرج-5-جنود-إسرائيليين-إلى-حتفهم-داخل-نفق-1084395638.html
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اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلام: بايدن حذر نتنياهو من عواقب ضرب "حزب الله"

18:52 GMT 23.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، بتحذير الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من خطورة توجيه ضربة استباقية ضد "حزب الله" في لبنان، بعد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الصحيفة في مقالها، أن بايدن نبّه نتنياهو، مشددًا على أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربًا إقليمية أوسع".
وأضافت الصحيفة أن جو بايدن دفع نتنياهو لوقف الضربة الاستباقية على "حزب الله" اللبناني، والتي كانت إسرائيل تنوي القيام بها، بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وصرّح مسؤولون بمعلومات استخبارية لدى إسرائيل، اعتبرتها واشنطن غير موثوقة، حول أن قوات "حزب الله" تجهز نفسها لعبور الحدود نحو مستوطنات إسرائيلية "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذا المخطط دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين المتشددين "إلى حافة الهاوية".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
"حماس" تستدرج 5 جنود إسرائيليين إلى حتفهم داخل نفق
16:09 GMT
وحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إسرائيل على الاهتمام بشكل أكبر بحماية أرواح المدنيين في غزة، وذلك في إطار مساعي البيت الأبيض لحمل إسرائيل على تقليص هجومها ضد حركة حماس، في المستقبل القريب.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن بايدن تصريحاته للصحفيين، قال فيها: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر حذرًا".
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