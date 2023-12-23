https://sputnikarabic.ae/20231223/حماس-تستدرج-5-جنود-إسرائيليين-إلى-حتفهم-داخل-نفق-1084395638.html
"حماس" تستدرج 5 جنود إسرائيليين إلى حتفهم داخل نفق
"حماس" تستدرج 5 جنود إسرائيليين إلى حتفهم داخل نفق
أفادت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، بتنفيذ كمين محكم ضد عناصر من الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل 5 جنود داخل أحد الأنفاق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T16:09+0000
2023-12-23T16:09+0000
2023-12-23T16:09+0000
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
كتائب القسام
العالم العربي
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وأوضحت الحركة في بيانها: "قمنا باستدراج 5 جنود من وحدة "يهلوم" داخل أحد أنفاقنا شرقي مدينة خانيونس"، وكانت الحركة قد لغمت النفق بالمتفجرات، مؤكدةً أنه "بمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".وأعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، عن تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين أطلقتهما إسرائيل ولم ينفجرا.وأضافت القسام أن أحد مجاهديها تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى جندي آخر في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.وأكدت كتائب القسام أنها "تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، مضيفةً أنه "تم استهداف آليتين صهيونيتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231223/كيف-تتكبد-إسرائيل-خسائر-كبيرة-حتى-في-حالة-اعتراض-صواريخ-وطائرات-أنصار-الله-1084392645.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, كتائب القسام, العالم العربي
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, كتائب القسام, العالم العربي
"حماس" تستدرج 5 جنود إسرائيليين إلى حتفهم داخل نفق
أفادت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، بتنفيذ كمين محكم ضد عناصر من الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل 5 جنود داخل أحد الأنفاق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت الحركة في بيانها: "قمنا باستدراج 5 جنود من وحدة "يهلوم" داخل أحد أنفاقنا شرقي مدينة خانيونس"، وكانت الحركة قد لغمت النفق بالمتفجرات، مؤكدةً أنه "بمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".
وأضافت الحركة أنه تم تحييد جنديين إسرائيليين بقذيفة "RPG" في مدينة خان يونس، حيث قتلا على الفور.
وأعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، عن تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها
بعد إعادة استخدام صاروخين أطلقتهما إسرائيل ولم ينفجرا.
وأضافت القسام أن أحد مجاهديها تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى جندي آخر في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
وأكدت كتائب القسام أنها "تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، مضيفةً أنه "تم استهداف آليتين صهيونيتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".