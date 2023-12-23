https://sputnikarabic.ae/20231223/الخارجية-الإيرانية-لم-نساعد-أنصار-الله-في-ضرب-سفن-البحر-الأحمر-1084396594.html
الخارجية الإيرانية: لم نساعد "أنصار الله" في ضرب سفن البحر الأحمر
الخارجية الإيرانية: لم نساعد "أنصار الله" في ضرب سفن البحر الأحمر
صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، بأن بلاده تنفي الاتهامات الأمريكية، حول تورطها بدعم الهجمات التي يشنها "أنصار الله" على السفن التجارية في البحر... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T18:14+0000
2023-12-23T18:14+0000
2023-12-23T18:14+0000
أنصار الله
العالم العربي
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إيران
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وأوضح باقري، في حديث لوكالة "مهر" للأنباء: "المقاومة (أنصار الله) لديها أدواتها الخاصة. وتتصرف وفق قراراتها وقدراتها".اتهم البيت الأبيض، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عمّا وصفته بالسلوك المتهور.
https://sputnikarabic.ae/20231223/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يعلن-توصل-أطراف-الصراع-إلى-التزام-بتنفيذ-وقف-إطلاق-نار-يشمل-عموم-البلاد-1084395018.html
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أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
الخارجية الإيرانية: لم نساعد "أنصار الله" في ضرب سفن البحر الأحمر
صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، بأن بلاده تنفي الاتهامات الأمريكية، حول تورطها بدعم الهجمات التي يشنها "أنصار الله" على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأوضح باقري، في حديث لوكالة "مهر" للأنباء: "المقاومة (أنصار الله) لديها أدواتها الخاصة. وتتصرف وفق قراراتها وقدراتها".
وأشار بالقول: "حقيقة أن قوى دولية معينة، مثل الأمريكيين والإسرائيليين، يعانون من ضربات "أنصار الله"، لا ينبغي أن يدعو ذلك إلى التشكيك في قوة الجماعة في المنطقة".
وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت
المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.
وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عمّا وصفته بالسلوك المتهور.