https://sputnikarabic.ae/20231223/الخارجية-الروسية-موسكو-تحجب-جزءا-من-مساهمتها-في-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1084379389.html

الخارجية الروسية: موسكو تحجب جزءا من مساهمتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الخارجية الروسية: موسكو تحجب جزءا من مساهمتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا، مع بعض الشركاء، ستواصل حجب جزء من المساهمة التي خصصتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T07:19+0000

2023-12-23T07:19+0000

2023-12-23T07:19+0000

روسيا

العالم

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_d331c1c3d3a97c527127be0b508e9cbb.jpg

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ستواصل روسيا، مع بعض شركائها، حجب جزء من مساهمتها، التي خصصتها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمويل مجموعة التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، والتي تقوم بأنشطة غير قانونية لمصلحة الغرب".وأكدت زاخاروفا: "نرى أن مهمتنا هي استعادة السلطة السابقة لهذه المنظمة في المستقبل والحفاظ على سلامة اتفاقية الأسلحة الكيميائية".وفي حديثها عن الجانب المالي للمشاركة الروسية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أشارت إلى أن "دفع المساهمة المنتظمة في ميزانية المنظمة هو التزام على كل دولة طرف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".ووفقا لنتائج التصويت، التي تم الإعلان عنها في جلسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم انتخاب 21 دولة أعضاء في المنظمة، للانضمام إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في عام 2024.ونتيجة لعملية التصويت، انتخبت ثلاثة بلدان لعضوية مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس، وهي أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.وعقدت الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.

https://sputnikarabic.ae/20231220/روسيا-والدول-العربية-يدعون-إسرائيل-للانضمام-إلى-معاهدة-حظر-الانتشار-النووي-1084316660.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية