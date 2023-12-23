https://sputnikarabic.ae/20231223/كيف-تتكبد-إسرائيل-خسائر-كبيرة-حتى-في-حالة-اعتراض-صواريخ-وطائرات-أنصار-الله-1084392645.html
كيف تتكبد إسرائيل خسائر كبيرة حتى في حالة اعتراض صواريخ وطائرات "أنصار الله"؟
كيف تتكبد إسرائيل خسائر كبيرة حتى في حالة اعتراض صواريخ وطائرات "أنصار الله"؟
قال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن الصواريخ والطائرات التي تطلقها القوات التابعة للجماعة، تكبد إسرائيل خسائر كبيرة، حتى في حال... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T13:41+0000
2023-12-23T13:41+0000
2023-12-23T13:41+0000
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وأضاف القيادي في "أنصار الله"، عبر موقع "إكس"، أن إسرائيل تخسر عند اعتراضها لصاروخ باليستي يمني، مبلغ 5 مليون دولار هو ثمن صاروخ آرو (حيتس3)".وأوضح أنه في حالة اعتراض طائرة مسيرة يمنية ثمنها لا يتعدى 2000 دولار، بصاروخ "باتريوت" أو "ثاد"، تخسر إسرائيل 2 أو 3 مليون دولار، وهو قيمة الصاروخ الواحد.وتابع: "أحيانا تطلق المنظومة الإسرائيلية أكثر من صاروخ باتجاه هدف واحد".ويتفق ذلك مع ما جاء في تقارير أمريكية، قبل أيام، بأن هناك قلقا داخل وزارة الدفاع الأمريكية من تكلفة التصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، من خلال التحالف البحري الذي دعت إليه واشنطن، إذ إن الطائرة التي تتكلف ألفي دولار تحتاج إلى صاروخ بمليوني دولار على الأقل لإسقاطها.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/صاروخ-بمليوني-دولار-لإسقاط-طائرة-بألفي-دولار-قلق-في-أمريكا-من-تكلفة-التصدي-لهجمات-أنصار-الله-1084284708.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
كيف تتكبد إسرائيل خسائر كبيرة حتى في حالة اعتراض صواريخ وطائرات "أنصار الله"؟
قال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن الصواريخ والطائرات التي تطلقها القوات التابعة للجماعة، تكبد إسرائيل خسائر كبيرة، حتى في حال اعتراضها.
وأضاف القيادي في "أنصار الله
"، عبر موقع "إكس"، أن إسرائيل تخسر عند اعتراضها لصاروخ باليستي يمني، مبلغ 5 مليون دولار هو ثمن صاروخ آرو (حيتس3)".
وأوضح أنه في حالة اعتراض طائرة مسيرة يمنية ثمنها لا يتعدى 2000 دولار، بصاروخ "باتريوت" أو "ثاد"، تخسر إسرائيل 2 أو 3 مليون دولار، وهو قيمة الصاروخ الواحد.
وتابع: "أحيانا تطلق المنظومة الإسرائيلية أكثر من صاروخ باتجاه هدف واحد".
ويتفق ذلك مع ما جاء في تقارير أمريكية
، قبل أيام، بأن هناك قلقا داخل وزارة الدفاع الأمريكية من تكلفة التصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، من خلال التحالف البحري الذي دعت إليه واشنطن، إذ إن الطائرة التي تتكلف ألفي دولار تحتاج إلى صاروخ بمليوني دولار على الأقل لإسقاطها.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي
للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.