عربي
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231223/دراسة-توضح-سبب-شعور-مرضى-كورونا-بالضعف-والإرهاق-بعد-الشفاء-منه-1084387384.html
دراسة توضح سبب شعور مرضى كورونا بالضعف والإرهاق بعد الشفاء منه
دراسة توضح سبب شعور مرضى كورونا بالضعف والإرهاق بعد الشفاء منه
كشفت دراسة مؤخرا عن اللغز وراء عدم تحمل أداء التمارين الرياضية، والشعور بالإرهاق والتعب، وهو أحد أعراض الإصابة ‏بمرض "كوفيد-19" على المدى الطويل.‏ 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T11:44+0000
2023-12-23T11:44+0000
مجتمع
فيروس كورونا
الصحة
علوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078793325_0:107:1048:697_1920x0_80_0_0_8be12051b24f4fdeb4d7c872fe8afd16.jpg
ويساعد البحث الصادر عن جامعة ييل، والذي نشر الدراسة في مجلة الجمعية التنفسية الأوروبية، في فهم المضاعفات الناجمة عن "سارس-كوف-2".وفي البحث الذي شارك فيه 55 متطوعا، اكتشف العلماء الأمريكيون أن صعوبات ممارسة الرياضة بعد فيروس "كورونا" المستجد، تنشأ من اضطراب امتصاص الأكسجين في أنسجة الجسم، وفقا لموقع "News am Medicine".وأكدت أنه حتى في ظل وجود وظيفة القلب الطبيعية، ومستويات الأكسجين الكافية في الدم، فإن أنسجة العديد من الأشخاص لا تستطيع استخدام الأكسجين بكفاءة.ويقترح فريق الدراسة في المقابل، علاج ضعف العضلات، باستخدام الأدوية التي تحتوي على "البيريدوستيغمين" لتعزيز الصحة، كما أشاروا إلى أنه يمكن لمكملات الفيتامينات والمعادن الخاضعة للإشراف أن تعزز قدرات النشاط البدني.ويتماشى البحث الجديد مع مجموعة متزايدة من الأدلة، التي تشير إلى أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يكون له تأثيرات دائمة مختلفة على أجهزة الجسم المختلفة، وذلك بعد أن أبلغت الدراسات عن وجود أعراض مستمرة، مثل التعب، وضبابية الدماغ، ومشاكل في الجهاز التنفسي، حتى في المرضى الذين عانوا من التهابات أولية خفيفة.ويعد صندوق المنح السريعة لـ"كوفيد-19" لأفريقيا، هو أحد المشاريع البحثية الجارية الذي تم إطلاقه لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء في القارة السمراء، والذي كان له دور فعال في دعم المشاريع البحثية المختلفة في جميع أنحائها، وحصل نحو 80 مشروعا في 17 دولة أفريقية على التمويل من خلال هذه المبادرة.
https://sputnikarabic.ae/20231223/الصحة-العالمية-ترفع-تصنيف-متحور-كورونا-الجديد-إلى-مثير-للاهتمام-1084384576.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078793325_0:0:930:697_1920x0_80_0_0_64e93a8357c871958dcacd4b0ca38ac3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, الصحة, علوم, الأخبار
فيروس كورونا, الصحة, علوم, الأخبار

دراسة توضح سبب شعور مرضى كورونا بالضعف والإرهاق بعد الشفاء منه

11:44 GMT 23.12.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFجيم رياضي
جيم رياضي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
جيم رياضي
© AFP 2023 / OLI SCARFF
تابعنا عبر
كشفت دراسة مؤخرا عن اللغز وراء عدم تحمل أداء التمارين الرياضية، والشعور بالإرهاق والتعب، وهو أحد أعراض الإصابة ‏بمرض "كوفيد-19" على المدى الطويل.‏
ويساعد البحث الصادر عن جامعة ييل، والذي نشر الدراسة في مجلة الجمعية التنفسية الأوروبية، في فهم المضاعفات الناجمة عن "سارس-كوف-2".
وفي البحث الذي شارك فيه 55 متطوعا، اكتشف العلماء الأمريكيون أن صعوبات ممارسة الرياضة بعد فيروس "كورونا" المستجد، تنشأ من اضطراب امتصاص الأكسجين في أنسجة الجسم، وفقا لموقع "News am Medicine".
وأكدت أنه حتى في ظل وجود وظيفة القلب الطبيعية، ومستويات الأكسجين الكافية في الدم، فإن أنسجة العديد من الأشخاص لا تستطيع استخدام الأكسجين بكفاءة.
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
الصحة العالمية ترفع تصنيف متحور كورونا الجديد إلى "مثير للاهتمام"
09:47 GMT
ويقترح فريق الدراسة في المقابل، علاج ضعف العضلات، باستخدام الأدوية التي تحتوي على "البيريدوستيغمين" لتعزيز الصحة، كما أشاروا إلى أنه يمكن لمكملات الفيتامينات والمعادن الخاضعة للإشراف أن تعزز قدرات النشاط البدني.
ويتماشى البحث الجديد مع مجموعة متزايدة من الأدلة، التي تشير إلى أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يكون له تأثيرات دائمة مختلفة على أجهزة الجسم المختلفة، وذلك بعد أن أبلغت الدراسات عن وجود أعراض مستمرة، مثل التعب، وضبابية الدماغ، ومشاكل في الجهاز التنفسي، حتى في المرضى الذين عانوا من التهابات أولية خفيفة.
ويعد صندوق المنح السريعة لـ"كوفيد-19" لأفريقيا، هو أحد المشاريع البحثية الجارية الذي تم إطلاقه لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء في القارة السمراء، والذي كان له دور فعال في دعم المشاريع البحثية المختلفة في جميع أنحائها، وحصل نحو 80 مشروعا في 17 دولة أفريقية على التمويل من خلال هذه المبادرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 3 قادة فلسطينيين على قائمة اغتيالات الموساد.. صور وفيديو10:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала