https://sputnikarabic.ae/20231223/الصحة-العالمية-ترفع-تصنيف-متحور-كورونا-الجديد-إلى-مثير-للاهتمام-1084384576.html
الصحة العالمية ترفع تصنيف متحور كورونا الجديد إلى "مثير للاهتمام"
الصحة العالمية ترفع تصنيف متحور كورونا الجديد إلى "مثير للاهتمام"
رفعت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحور كورونا الجديد “جي-إن-1” إلى "مثير للاهتمام"، وذلك بعد أن صنفته في وقت سابق على أنه جزء فرعي من السلالة الأم... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T09:47+0000
2023-12-23T09:47+0000
2023-12-23T09:47+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن منظمة الصحة العالمية مناشدتها للمواطنين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.يشار إلى أن إعلان الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد يتزامن مع تصاعده في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، مما أثار المخاوف من تكرار تجربة كوفيد-19.وتم اكتشاف متحور كورونا الجديد “جي-إن-1″، لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة. وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد صرح ، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن هناك ما وصفه بالـ"اتجاهات المقلقة" لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.وأعرب غيبريسوس عن قلقه بشأن "كوفيد-19" قبل موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وذلك رغم أن شركتي "مودرنا" و"فايزر" تحدثتا عن أن لقاحاتهما ضد المرض أثبتت فاعلية ضد المتحور الجديد.وأضاف غيبريسوس أن القلق بشأن فيروس كورونا في الشهور المقبلة يزداد بشكل خاص في بعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا، كما تتزايد حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات في أوروبا.
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https://sputnikarabic.ae/20230905/إصابة-زوجة-الرئيس-الأمريكي-بفيروس-كورونا--1080706023.html
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العالم, أخبار العالم الآن, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصحة
العالم, أخبار العالم الآن, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصحة
الصحة العالمية ترفع تصنيف متحور كورونا الجديد إلى "مثير للاهتمام"
رفعت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحور كورونا الجديد “جي-إن-1” إلى "مثير للاهتمام"، وذلك بعد أن صنفته في وقت سابق على أنه جزء فرعي من السلالة الأم "بي-أي-.2.86".
ونقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية عن منظمة الصحة العالمية مناشدتها للمواطنين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.
يشار إلى أن إعلان الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد يتزامن مع تصاعده في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، مما أثار المخاوف من تكرار تجربة كوفيد-19.
وتم اكتشاف متحور كورونا الجديد “جي-إن-1″، لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة. وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.
وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد صرح ، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن هناك ما وصفه بالـ"اتجاهات المقلقة" لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.
وأعرب غيبريسوس عن قلقه بشأن "كوفيد-19
" قبل موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وذلك رغم أن شركتي "مودرنا" و"فايزر" تحدثتا عن أن لقاحاتهما ضد المرض أثبتت فاعلية ضد المتحور الجديد.
وأضاف غيبريسوس أن القلق بشأن فيروس كورونا في الشهور المقبلة يزداد بشكل خاص في بعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا، كما تتزايد حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات في أوروبا.