https://sputnikarabic.ae/20231207/أنطونوف-الولايات-المتحدة-انفصلت-عن-الواقع-بحديثها-عن-صدام-مباشر-بين-القوات-الأمريكية-والروسية-1083826512.html
أنطونوف: الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع بحديثها عن صدام مباشر بين القوات الأمريكية والروسية
أنطونوف: الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع بحديثها عن صدام مباشر بين القوات الأمريكية والروسية
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن واشنطن انفصلت عن الواقع، عندما تحدث عن احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية والأمريكية،... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T02:55+0000
2023-12-07T02:55+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه يعتقد أن روسيا ستهاجم حليفاً في حلف شمال الأطلسي بعد انتصارها في أوكرانيا.وأوضح أنطونوف: "إن مثل هذه القصص المرعبة ملفقة من أجل تبرير النفقات الباهظة لدافعي الضرائب والقوى السياسية من أجل "ردع" الاتحاد الروسي.ووصف أنطونوف تصريحات بايدن بأنها "محاولة لسكب الوقود على نار الحرب بالوكالة الأوكرانية، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع، حيث ناقشت بسهولة احتمال حدوث اشتباك مباشر بين القوات المسلحة لبلدينا.وأضاف أنطونوف "إن هذا النوع من الخطاب الاستفزازي غير مقبول بالنسبة لقوة نووية مسؤولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وصناعتها الدفاعية "النهمة" هم المستفيدون المباشرون من إراقة الدماء في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن أمريكا ترى أنه من المحتمل جدًا أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا.وقال كيربي للصحفيين: "من المرجح جدًا أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرًا استراتيجيًا في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "واثق من أن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار أوكرانيا
أنطونوف: الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع بحديثها عن صدام مباشر بين القوات الأمريكية والروسية
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن واشنطن انفصلت عن الواقع، عندما تحدث عن احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية والأمريكية، فمثل هذا الخطاب غير مقبول بالنسبة لقوة نووية.
سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه يعتقد أن روسيا ستهاجم حليفاً في حلف شمال الأطلسي بعد انتصارها في أوكرانيا.
وأوضح أنطونوف: "إن مثل هذه القصص المرعبة ملفقة من أجل تبرير النفقات الباهظة لدافعي الضرائب والقوى السياسية من أجل "ردع" الاتحاد الروسي.
ووصف أنطونوف تصريحات بايدن بأنها "محاولة لسكب الوقود على نار الحرب بالوكالة الأوكرانية، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع، حيث ناقشت بسهولة احتمال حدوث اشتباك مباشر بين القوات المسلحة لبلدينا
.
وأضاف أنطونوف "إن هذا النوع من الخطاب الاستفزازي غير مقبول بالنسبة لقوة نووية مسؤولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وصناعتها الدفاعية "النهمة" هم المستفيدون المباشرون من إراقة الدماء في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن أمريكا ترى أنه من المحتمل جدًا أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا.
وقال كيربي للصحفيين: "من المرجح جدًا أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرًا استراتيجيًا في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "واثق من أن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.