https://sputnikarabic.ae/20231223/صحيفة-أمريكية-استهداف-حزب-الله-لمنظومة-تعتبرها-إسرائيل-لا-تقهر-هو-تصعيد-جديد-1084385484.html

صحيفة أمريكية: استهداف "حزب الله" لمنظومة تعتبرها إسرائيل "لا تقهر" هو "تصعيد جديد"

صحيفة أمريكية: استهداف "حزب الله" لمنظومة تعتبرها إسرائيل "لا تقهر" هو "تصعيد جديد"

كتبت صحيفة أمريكية في تقرير لها، أن استهداف "حزب الله" لمنظومة تعتبرها إسرائيل "لا تقهر" هو "تصعيد جديد". 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T10:43+0000

2023-12-23T10:43+0000

2023-12-23T11:00+0000

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وجاء في تقرير نشر في صحيفة "ماليتاري ووتش" الأمريكية، أنه بعد أكثر من شهرين على تصاعد الأعمال القتالية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، والتي بدأها الأخير رداً على بدء إسرائيل عمليات برية في قطاع غزة الفلسطيني، أفادت تقارير بأن "حزب الله" بدأ بالفعل في استهداف أصول الدفاع الجوي الإسرائيلية.نظام "القبة الحديدية" هو المستوى الأدنى في شبكة الدفاع الجوي متعددة المستويات في إسرائيل، ويهدف إلى اعتراض الصواريخ قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع ومنخفضة التكلفة نسبيًا مثل قذائف المدفعية الصاروخية والطائرات الصغيرة دون طيار، وهذا يتناقض مع أنظمة مثل "باراك 8" و"مقلاع داود"، التي تم تحسينها لاستهداف الأصول الدفاعية مثل الطائرات والصواريخ الباليستية، حسبما أفادت الصحيفة.في حين أن فعالية نظام "القبة الحديدية" كانت موضع شك في كثير من الأحيان بسبب صراعاته السابقة، فإن الذخائر المحدودة للأصول والتكلفة الباهظة لكل جولة يتم إطلاقها أثارت تساؤلات حول مدى جدوى حمايتها، خاصة ضد ترسانات "حزب الله" التي هي أوامر عسكرية، كما جاء في تقرير الصحيفة.واختتمت الصحيفة تقريرها: "لقد شكلت القدرات العسكرية لـ"حزب الله" لأكثر من 17 عامًا تحديًا فريدًا للأمن الإسرائيلي، حيث يُعتقد أن "حزب الله" هو الذي ألحق الهزيمة العسكرية الوحيدة بإسرائيل في تاريخها في عام 2006".وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231223/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084376286.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى