https://sputnikarabic.ae/20231222/مسيرة-تركية-تستهدف-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-فيديو--1084361420.html

مسيرة تركية تستهدف مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو

مسيرة تركية تستهدف مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو

قُتلت مجموعة من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بينهم قيادي بارز وأصيبت مجموعة أخرى، في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة تركية، استهدفت، اليوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي (نوع جيب)، بالقرب من (المدجنة) بين قريتي (الركبة والعصفورية)، على الطريق الدولي (M4 / الحسكة - تل تمر) شمال غربي الحسكة، ما أدى إلى مقتل كل مَن في داخل السيارة التي احترقت بالكامل".والقيادي الذي قُتل هو أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني التركي" (بي كي كي) المحظور في تركيا وعدد من الدول، ويشرف على قسم الصيانة والعمال في منشأة رميلان النفطية منذ أكثر من 8 سنوات والتي تقوم القوات الأمريكية بسرقة النفط والغاز منها.وبذلك يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى أكثر من 108 استهداف نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، والتي تسببت بمقتل ما يقارب الـ100 مسلح بينهم قياديون من جنسيات غير سورية، بالإضافة لإصابة أكثر من 100 آخرين.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم