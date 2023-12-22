https://sputnikarabic.ae/20231222/مسيرة-تركية-تستهدف-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-فيديو--1084361420.html
مسيرة تركية تستهدف مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو
مسيرة تركية تستهدف مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو
قُتلت مجموعة من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بينهم قيادي بارز وأصيبت مجموعة أخرى، في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T10:03+0000
2023-12-22T10:03+0000
2023-12-22T10:08+0000
العالم العربي
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة تركية، استهدفت، اليوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي (نوع جيب)، بالقرب من (المدجنة) بين قريتي (الركبة والعصفورية)، على الطريق الدولي (M4 / الحسكة - تل تمر) شمال غربي الحسكة، ما أدى إلى مقتل كل مَن في داخل السيارة التي احترقت بالكامل".والقيادي الذي قُتل هو أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني التركي" (بي كي كي) المحظور في تركيا وعدد من الدول، ويشرف على قسم الصيانة والعمال في منشأة رميلان النفطية منذ أكثر من 8 سنوات والتي تقوم القوات الأمريكية بسرقة النفط والغاز منها.وبذلك يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى أكثر من 108 استهداف نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، والتي تسببت بمقتل ما يقارب الـ100 مسلح بينهم قياديون من جنسيات غير سورية، بالإضافة لإصابة أكثر من 100 آخرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مسيرة تركية تستهدف مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو
10:03 GMT 22.12.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 22.12.2023)
قُتلت مجموعة من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بينهم قيادي بارز وأصيبت مجموعة أخرى، في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة تركية، استهدفت، اليوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي (نوع جيب)، بالقرب من (المدجنة) بين قريتي (الركبة والعصفورية)، على الطريق الدولي (M4 / الحسكة - تل تمر) شمال غربي الحسكة، ما أدى إلى مقتل كل مَن في داخل السيارة التي احترقت بالكامل".
وكانت مسيّرة تركية، استهدفت، قبل شهر من الآن في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيارة بالقرب من منشأة حيوية في منطقة الرميلان النفطية بريف القامشلي شمالي الحسكة، حيث دوى انفجار في المنطقة المستهدفة، وتصاعدت أعمدة الدخان، فيما شهدت المنطقة استنفارا أمنيا واسعا، تزامنا مع توجه سيارات الإسعاف إلى هناك، بحسب المراسل.
والقيادي الذي قُتل هو أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني التركي" (بي كي كي) المحظور في تركيا وعدد من الدول، ويشرف على قسم الصيانة والعمال في منشأة رميلان النفطية منذ أكثر من 8 سنوات والتي تقوم القوات الأمريكية بسرقة النفط والغاز منها.
واستهدفت الطائرات التركية المسيرة، بحسب مراسل "سبوتنيك"، سيارتين أخريين في التوقيت نفسه، إحداها على الطريق الواصل بين مدينة القامشلي وبلدة القحطانية بالقرب من قرية شورك، والثانية بالقرب من محطة وقود بلدة تل معروف شمال شرقي الحسكة.
وكانت طائرة مسيرة تركية، استهدفت، مساء يوم الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في قرية بوغاز جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين بينهما قيادي وإصابة اثنين آخرين.
وبذلك يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى أكثر من 108 استهداف نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، والتي تسببت بمقتل ما يقارب الـ100 مسلح بينهم قياديون من جنسيات غير سورية، بالإضافة لإصابة أكثر من 100 آخرين.