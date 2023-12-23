عربي
https://sputnikarabic.ae/20231223/ليبيا-الدبيبة-يرد-على-البرلمان-ويضع-شرطا-قبل-ترك-الحكومة-1084390199.html
ليبيا... الدبيبة يرد على البرلمان ويضع شرطا قبل ترك الحكومة
ليبيا... الدبيبة يرد على البرلمان ويضع شرطا قبل ترك الحكومة
نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، "الاتهامات الموجهة له بعرقلة الانتخابات". 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T12:33+0000
2023-12-23T12:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg
وقال الدبيبة، في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، إنه "لن يترك كرسي الحكومة إلا لمن يستحق بعد الانتخابات"، مضيفًا أن "الكرسي متغيّر ولن يبقى أحد عليه".وأكد أن "هناك طرفاً في البلاد يريد عودة حكم العسكر"، مشيرًا إلى أن "القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم".وشدد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة، مؤكدًا أنه سيترك منصبه بعد إجراء الانتخابات واختيار سلطة جديدة.. وإذ قال إنه "يقبل بأي مترشح"، استدرك: "يجب أن تكون المسطرة عادلة، وغير مفصلة على شخص بعينه، ونرفض وضع قوانين مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم".وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد، الأسبوع الماضي، أن"وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20231214/في-غياب-البرلمان-هل-تتجه-البعثة-الأممية-في-ليبيا-إلى-إقرار-خارطة-طريق-جديدة-1084090998.html
https://sputnikarabic.ae/20231214/إلى-أين-تتجه-جهود-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1084109992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_08cd7bfe7ed76568f08c41114071a68b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ليبيا... الدبيبة يرد على البرلمان ويضع شرطا قبل ترك الحكومة

12:33 GMT 23.12.2023
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Yousef Murad
تابعنا عبر
نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، "الاتهامات الموجهة له بعرقلة الانتخابات".
وقال الدبيبة، في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، إنه "لن يترك كرسي الحكومة إلا لمن يستحق بعد الانتخابات"، مضيفًا أن "الكرسي متغيّر ولن يبقى أحد عليه".
وأكد أن "هناك طرفاً في البلاد يريد عودة حكم العسكر"، مشيرًا إلى أن "القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم".
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
في غياب البرلمان.. هل تتجه البعثة الأممية في ليبيا إلى إقرار خارطة طريق جديدة؟
14 ديسمبر, 13:00 GMT
وشدد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة، مؤكدًا أنه سيترك منصبه بعد إجراء الانتخابات واختيار سلطة جديدة.

وقال الدبيبة إنه "لا يمانع ترشح أي شخص لرئاسة البلاد تنطبق عليه الشروط كسيف القذافي أو غيره"، مؤكدًا أنه "لا يملك قرار الترشح للانتخابات".

. وإذ قال إنه "يقبل بأي مترشح"، استدرك: "يجب أن تكون المسطرة عادلة، وغير مفصلة على شخص بعينه، ونرفض وضع قوانين مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد، الأسبوع الماضي، أن"وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.
وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
إلى أين تتجه جهود المصالحة الوطنية في ليبيا؟
14 ديسمبر, 18:19 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинская женщина несет хлеб возле школы ООН в Бурейдже в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع.. صور وفيديو13:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала