https://sputnikarabic.ae/20231127/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تقدم-إحاطتها-أمام-المجلس-في-بنغازي-1083527114.html

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقدم إحاطتها أمام المجلس في بنغازي

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقدم إحاطتها أمام المجلس في بنغازي

عقدت، اليوم الاثنين، جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، والتي أكد فيها أن ‏الحكومة الليبية التي يترأسها، الدكتور أسامة حماد، هي... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T14:13+0000

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وقال حماد في إحاطته أمام المجلس، إنه "بالرغم من تقاعس المجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية، إلا أن مجلس النواب لم يتوان يوما عن بذل الجهود لحل الأزمة الليبية، من خلال المشاركة في الحوارات السياسية".وتابع: "رغم رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الليبية، إلا أن مجلس النواب تعامل بمهنية ومسؤولية مع الحكومة الشرعية، وكان داعمًا لها في نجاح عملها"، مؤكدًا أن "البعثة الأممية ساهمت في تعميق الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى "أن حكومة الوحدة الوطنية صاحبت أعمالها فساد مالي وإداري كبير".وعن إعصار "دانيال" المدمر، قال أسامة حماد في إحاطته أمام البرلمان، إن "الحكومة الليبية باشرت في تنفيذ إجراءات احترازية قبل حلول العاصفة، إلا أن الوضع خرج عن السيطرة".وأضاف أن "الحكومة وجّهت الوزارات والأجهزة الخدمية في المناطق، التي من المتوقع مرور العاصفة عليها بالاستعداد لمواجهتها".وعلّقت الجلسة، اليوم الاثنين، وذلك لاستئنافها غدا الثلاثاء، لاستكمال الإحاطة ومناقشة جدول الأعمال، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وأضافت الطبلقي أن "الجلسة كانت بنصابها الكامل، وعلّقت حتى يوم الغد الثلاثاء، لكي يقدم رئيس المجلس، عقيلة صالح، إحاطته عن آخر المقابلات الأخيرة التي قام بها مع المبعوثين والسفراء، ولعل آخرها مقابلة مع السفير الألماني".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

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