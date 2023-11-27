https://sputnikarabic.ae/20231127/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تقدم-إحاطتها-أمام-المجلس-في-بنغازي-1083527114.html
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقدم إحاطتها أمام المجلس في بنغازي
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقدم إحاطتها أمام المجلس في بنغازي
عقدت، اليوم الاثنين، جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، والتي أكد فيها أن الحكومة الليبية التي يترأسها، الدكتور أسامة حماد، هي... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T14:13+0000
2023-11-27T14:13+0000
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وقال حماد في إحاطته أمام المجلس، إنه "بالرغم من تقاعس المجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية، إلا أن مجلس النواب لم يتوان يوما عن بذل الجهود لحل الأزمة الليبية، من خلال المشاركة في الحوارات السياسية".وتابع: "رغم رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الليبية، إلا أن مجلس النواب تعامل بمهنية ومسؤولية مع الحكومة الشرعية، وكان داعمًا لها في نجاح عملها"، مؤكدًا أن "البعثة الأممية ساهمت في تعميق الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى "أن حكومة الوحدة الوطنية صاحبت أعمالها فساد مالي وإداري كبير".وعن إعصار "دانيال" المدمر، قال أسامة حماد في إحاطته أمام البرلمان، إن "الحكومة الليبية باشرت في تنفيذ إجراءات احترازية قبل حلول العاصفة، إلا أن الوضع خرج عن السيطرة".وأضاف أن "الحكومة وجّهت الوزارات والأجهزة الخدمية في المناطق، التي من المتوقع مرور العاصفة عليها بالاستعداد لمواجهتها".وعلّقت الجلسة، اليوم الاثنين، وذلك لاستئنافها غدا الثلاثاء، لاستكمال الإحاطة ومناقشة جدول الأعمال، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وأضافت الطبلقي أن "الجلسة كانت بنصابها الكامل، وعلّقت حتى يوم الغد الثلاثاء، لكي يقدم رئيس المجلس، عقيلة صالح، إحاطته عن آخر المقابلات الأخيرة التي قام بها مع المبعوثين والسفراء، ولعل آخرها مقابلة مع السفير الألماني".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقدم إحاطتها أمام المجلس في بنغازي
حصري
عقدت، اليوم الاثنين، جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، والتي أكد فيها أن الحكومة الليبية التي يترأسها، الدكتور أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية التي تمثل ليبيا في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.
وقال حماد في إحاطته أمام المجلس، إنه "بالرغم من تقاعس المجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية، إلا أن مجلس النواب لم يتوان يوما عن بذل الجهود لحل الأزمة الليبية، من خلال المشاركة في الحوارات السياسية".
وتابع: "رغم رفض عبد الحميد الدبيبة
تسليم السلطة للحكومة الليبية، إلا أن مجلس النواب تعامل بمهنية ومسؤولية مع الحكومة الشرعية، وكان داعمًا لها في نجاح عملها"، مؤكدًا أن "البعثة الأممية ساهمت في تعميق الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى "أن حكومة الوحدة الوطنية صاحبت أعمالها فساد مالي وإداري كبير".
وعن إعصار "دانيال"
المدمر، قال أسامة حماد في إحاطته أمام البرلمان، إن "الحكومة الليبية باشرت في تنفيذ إجراءات احترازية قبل حلول العاصفة، إلا أن الوضع خرج عن السيطرة".
وأضاف أن "الحكومة وجّهت الوزارات والأجهزة الخدمية في المناطق، التي من المتوقع مرور العاصفة عليها بالاستعداد لمواجهتها".
وواصل حماد: "شكّلت الحكومة فريق صحي وفرق للتنسيق، وأصدرت الحكومة قرار بمنح عطلة رسمية ليومين لتجنيب سكان مآلات العاصفة قبل حدوثها، وخصّص مبالغ 200 مليون لتعويض المتضررين من تداعيات السيول في البلديات التي تعرضت للإعصار".
وعلّقت الجلسة، اليوم الاثنين، وذلك لاستئنافها غدا الثلاثاء، لاستكمال الإحاطة ومناقشة جدول الأعمال، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قالت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، إن "الحكومة قدمت إحاطتها أمام المجلس وتقريرها بعد عاصفة "دانيال"، كما قدم وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي إحاطتهم، والخدمات والتعويضات والإجراءات التي قدموها في هذه الكارثة للمتضررين في المناطق المتضررة".
وأضافت الطبلقي أن "الجلسة كانت بنصابها الكامل، وعلّقت حتى يوم الغد الثلاثاء، لكي يقدم رئيس المجلس، عقيلة صالح، إحاطته عن آخر المقابلات الأخيرة التي قام بها مع المبعوثين والسفراء، ولعل آخرها مقابلة مع السفير الألماني".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.