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https://sputnikarabic.ae/20231223/مسؤول-أوكراني-عسكري-رفيع-يدخل-السجن-بقضية-اختلاس-1084396244.html
مسؤول أوكراني عسكري رفيع يدخل السجن بقضية اختلاس
مسؤول أوكراني عسكري رفيع يدخل السجن بقضية اختلاس
أعلنت حكومة كييف في بيان، يوم أمس الجمعة، توقيف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو، كانت مخصصة لشراء ذخيرة وقذائف مدفعية، في... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T17:38+0000
2023-12-23T17:38+0000
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اختلاس أموال
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وقالت النيابة العامة إن المسؤول الكبير، والذي لم تذكر اسمه أو منصبه، متهم "بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1.5 مليار هريفنا.وأشارت النيابة في بيانها، إلى أن عمليات الاختلاس ترتبط فيما يخص شراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مرتفعة وغير منطقية.افادت صحيفة أمريكية، في وقت سابق، بأنه قد يتم سرقة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا من قبل، أندريه إرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وتقتبس الصحيفة كلام مديرة المركز الأوكراني لمكافحة الفساد، داريا كالينيوك: "إنه (إرماك) لا يجعل أوكرانيا قوية، بل يدمر المجهود العسكري".ووفقا لها، فإن إرماك، الذي تصفه بأنه "مخمور بالسلطة"، يقوم بتشكيل "نظام جديد من الأوليغارشية" تحت قيادته.
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أخبار أوكرانيا, العالم, اختلاس أموال, قضايا فساد
أخبار أوكرانيا, العالم, اختلاس أموال, قضايا فساد

مسؤول أوكراني عسكري رفيع يدخل السجن بقضية اختلاس

17:38 GMT 23.12.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلنت حكومة كييف في بيان، يوم أمس الجمعة، توقيف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو، كانت مخصصة لشراء ذخيرة وقذائف مدفعية، في وقت يعاني فيه الجيش من نقص حاد في العتاد.
وقالت النيابة العامة إن المسؤول الكبير، والذي لم تذكر اسمه أو منصبه، متهم "بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1.5 مليار هريفنا.
وأشارت النيابة في بيانها، إلى أن عمليات الاختلاس ترتبط فيما يخص شراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مرتفعة وغير منطقية.

وصرّحت النيابة العامة الأوكرانية: "تم وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاعتقال"، بعدما أكدت وثائق، وجدتها الأجهزة الأمنية خلال تفتيش لمنزل المسؤول المتهم، "اكتشاف أنشطة غير قانونية".

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افادت صحيفة أمريكية، في وقت سابق، بأنه قد يتم سرقة المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا من قبل، أندريه إرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وتقتبس الصحيفة كلام مديرة المركز الأوكراني لمكافحة الفساد، داريا كالينيوك: "إنه (إرماك) لا يجعل أوكرانيا قوية، بل يدمر المجهود العسكري".
ووفقا لها، فإن إرماك، الذي تصفه بأنه "مخمور بالسلطة"، يقوم بتشكيل "نظام جديد من الأوليغارشية" تحت قيادته.
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