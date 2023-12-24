عربي
https://sputnikarabic.ae/20231224/الأردن-يؤكد-عدم-تأثر-وارداته-وصادراته-بتحويلات-الشحن-البحري-في-باب-المندب-1084410491.html
الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب
الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب
قالت وزيرة النقل الأردنية، وسام التهتموني، اليوم الأحد، إن "تحويلات الشحن البحري في منطقة باب ‏المندب موضوع عالمي، وحتى الآن لم يتأثر الأردن بها".‏ 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T11:23+0000
2023-12-24T11:23+0000
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1b/1064317683_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ecbc64f24ee983884e45f8392285cee7.jpg
وأوضحت خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أمريكية وأوروبية، أن "تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع تكلفة الشحن والتأمين، وأن الحكومة الأردنية تسعى دائما إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.ولفتت وزيرة النقل الأردنية، وسام التهتموني، إلى أن "الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة، وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به".وتابعت، مبينةً أن "العمل على المسار الأردني المصري كان قبل الأزمة الحالية، أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط"، بحسب قولها.وكان مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، أعلن أمس السبت، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/صندوق-النقد-الدولي-حركة-المرور-التجارية-عبر-البحر-الأحمر-شهدت-انخفاضا-حادا-1084404434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1b/1064317683_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_a9161417334d6a50e56aff854b18eb22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب

11:23 GMT 24.12.2023
© AP Photo / -ميناء العقبة الأردني
ميناء العقبة الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
ميناء العقبة الأردني
© AP Photo / -
تابعنا عبر
قالت وزيرة النقل الأردنية، وسام التهتموني، اليوم الأحد، إن "تحويلات الشحن البحري في منطقة باب ‏المندب موضوع عالمي، وحتى الآن لم يتأثر الأردن بها".‏
وأوضحت خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أمريكية وأوروبية، أن "تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع تكلفة الشحن والتأمين، وأن الحكومة الأردنية تسعى دائما إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

ولفتت وزيرة النقل الأردنية، وسام التهتموني، إلى أن "الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة، وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به".

وتابعت، مبينةً أن "العمل على المسار الأردني المصري كان قبل الأزمة الحالية، أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط"، بحسب قولها.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
صندوق النقد الدولي: حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر شهدت انخفاضا حادا
08:16 GMT
وكان مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، أعلن أمس السبت، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала