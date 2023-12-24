https://sputnikarabic.ae/20231224/البنتاغون-المسيرة-التي-استهدفت-ناقلة-مواد-كيميائية-قبالة-سواحل-الهند-انطلقت-من-إيران-1084400211.html

البنتاغون: المسيرة التي استهدفت ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند انطلقت من إيران

البنتاغون: المسيرة التي استهدفت ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند انطلقت من إيران

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الطائرة المسيرة التي استهدفت ناقلة مواد كيميائية يوم أمس قبالة سواحل الهند، انطلقت من الأراضي الإيرانية. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T02:43+0000

2023-12-24T02:43+0000

2023-12-24T02:43+0000

البنتاغون الأمريكي

إيران

طائرة مسيرة

العالم

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القاهرة – سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون، "ناقلة المواد الكيميائية كيم بلوتو وهي سفينة ترفع علم ليبيريا ومملوكة لليابان وتديرها هولندا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أُطلقت من إيران حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي في المحيط الهندي على بعد مائتي ميل بحري من سواحل الهند"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.وفي وقت سابق أمس، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن حادث وقع بالقرب في محيط باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غرب الصليف باليمن.وفي الآونة الأخيرة، نفذت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، معتبرة أن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني.كما أعلنت "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، واعتبرت أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تأسيس قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" على السفن التجارية.

https://sputnikarabic.ae/20231224/البنتاغون-مدمرة-أمريكية-أسقطت-4-طائرات-مسيرة-أطلقها-الحوثيون-نحوها-جنوب-البحر-الأحمر-1084399847.html

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