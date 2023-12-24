https://sputnikarabic.ae/20231224/التصويت-بنسبة-86-لصالح-وضع-دستور-جديد-في-تشاد-1084424595.html

التصويت بنسبة 86% لصالح وضع دستور جديد في تشاد

التصويت بنسبة 86% لصالح وضع دستور جديد في تشاد

أعلنت اللجنة الانتخابية التشادية، اليوم الأحد، نتائج أولية تفيد بأن الناخبين صوتوا بنسبة 86% لصالح وضع دستور جديد للبلاد. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T19:58+0000

2023-12-24T19:58+0000

2023-12-24T19:58+0000

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مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

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وكان الحكام العسكريون للبلاد قد روجوا للدستور الجديد باعتباره خطوة رئيسية على طريق العودة إلى الحكم المدني، لكن ساسة المعارضة عارضوا مثل تلك الخطوة، بحسب وكالة "فرانس برس".من ناحية أخرى، كانت اللجنة الانتخابية التشادية قد أفادت، في وقت سابق، بأن نسبة المشاركة في عملية التصويت على وضع دستور جديد للبلاد بلغت 63.75%.يذكر أنه في 20 أبريل/ نيسان 2021، وضع الجيش التشادي، محمد ديبي إيتنو، على رأس مجلس عسكري يتألف من 15 ضابطًا، ليحكم البلاد بعد مقتل والده، إدريس ديبي، على يد متمردين، وحكم إدريس ديبي بقبضة من حديد لأكثر من 30 عامًا.ووعد محمد ديبي إيتنو (39 عاما) بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية لمدة 18 شهرًا، متعهدا كذلك بعدم الترشح، إلا أنه مع انقضاء الفترة، مدد الفترة الانتقالية لمدة عامين، وقرر الترشح في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أواخر 2024.وكانت الإمارات قد أرسلت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، بهدف تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المبادرة الإماراتية تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الصُعُد، وهي العلاقات التي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية.يأتي ذلك بعدما شهد يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، سقوط شبان ومراهقين برصاص الشرطة والجيش في نجامينا، وفقًا للمعارضة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، قدرت عدد الضحايا ما بين 100 و300 شخص.

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