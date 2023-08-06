https://sputnikarabic.ae/20230806/الإمارات-ترسل-إلى-تشاد-آليات-عسكرية-لـمكافحة-الإرهاب-1079832135.html

الإمارات ترسل إلى تشاد آليات عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب"

الإمارات ترسل إلى تشاد آليات عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب"

أرسلت الإمارات آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، اليوم الأحد، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T12:03+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأحد، أن المبادرة الإماراتية تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة، وهي العلاقات التي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية.ومن بين تلك الاتفاقات المشتركة، اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة رسمية لمحمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، إلى الإمارات.ومن ناحيته، قام راشد سعيد الشامسي، سفير الإمارات لدى تشاد، بتسليم الآليات والمعدات العسكرية إلى وزير الدفاع التشادي، الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات في البلاد.وفي السياق نفسه، افتتحت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس الماضي، في منطقة أمدجراس في جمهورية تشاد ثاني مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج.وذكرت صحيفة البيان، أن افتتاح المكتب التنسيقي في تشاد يأتي في إطار جهود الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي من المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد.ونقلت عن سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن "افتتاح المكتب يأتي في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية".وأكد الشامسي أن قرار مجلس الوزراء في الإمارات رقم 4/5 لعام 2022 يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في البلاد، وكذلك "إنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة الخارجية تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في عدد من الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من الجهات المانحة الإماراتية".ولفت الدبلوماسي الإماراتي إلى تحديد مجموعة من الأدوار المهمة للمكاتب التنسيقية لبلاده في الخارج، من أجل تعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات الخارجية بحسب أفضل المعايير الدولية، مثل الإشراف على ملف المساعدات الخارجية للبلاد في الدول المستفيدة، وتنسيق جهود الجهات المانحة الإماراتية مع المتابعة المستمرة للمشاريع وبرامج المساعدات.

https://sputnikarabic.ae/20230803/-الإمارات-تفتتح-مكتبا-للمساعدات-الخارجية-في-تشاد-1079756851.html

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